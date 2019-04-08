Як відрізнити смуток від депресії

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Як визначити депресію
Як визначити депресію / pixabay.com

Зміна настрою – цілком нормальна явище. А ось депресія – медичний діагноз, який може діагностувати тільки лікар.

Люди схильні називати депресією будь-які перепади настрою, коли відчувають поганий настрій, пригніченість і смуток. Однак варто розуміти, що такий стан – частина нашого повсякдення, пише lenta.ua.

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Їх не можна назвати хворобою, оскільки вони проходять швидко і самостійно. А ось депресія – серйозне захворювання, яке вимагає обов'язкового лікування і допомоги фахівця. 

На відміну від депресії, хандрі не під силу вплинути на кожен момент вашого життя. Хандра проходить швидко і безслідно, а депресія постійна. Хандра може затьмарювати ваші будні, але не зруйнує ваше життя.

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Якщо говорити з точки зору медицини, то депресія – такий стан психіки, при якому спостерігається порушення не тільки емоційного і ментального здоров'я, а й фізичного.

Деякі зміни в поведінці людини також можуть вказувати на розвиток хвороби:

  1. Відмова від спілкування з близькими людьми;
  2. Небажання брати участь у соціальному житті;
  3. Відмова від розваг.

Депресія відрізняється своїм різноманіттям і ступенем тяжкості. Не слід забувати, що у кожної людини вони проявляються по-різному. Все залежить від виду і характеру депресії. У будь-якому випадку - не варто ігнорувати симптоми або займатися самолікуванням.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Лікування Депресія
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