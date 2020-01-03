Як відрізнити суху шкіру від зневодненої, й чому це різні речі
Зневоднена шкіра та суха – абсолютно різні стани шкіри та організму, які усуваються різними метдами.
Зневоднена шкіра – це стан, який може виникнути при нестачі води в організмі. Він може виникнути в кого завгодно, незалежно від типу шкіри, повідомляє Healthline.
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Зневоднена шкіра зазвичай тьмяніша, менш еластична й зі зморшками.
- Темні кола під очима;
- Свербіж;
- Тьмяність;
- Зморшки;
Як визначити, чи шкіра справді зневоднена
Існує тест, за допомогою якого можна визначити зневоднення шкіри. Стисніть невелику кількість шкіри на щоці, животі, грудях або тильній стороні долоні й утримуйте впродовж декількох секунд.
Якщо ваша шкіра швидко набуває свого нормального стану – ймовірно, що все гаразд. Втім якщо вона кілька хвилин набуватиме попереднього вигляду – це ознака зневоднення.
Що відрізняє суху шкіру
Суха шкіра позбавлена масел чи ліпідів, тому набуває більш "сухого" вигляду.
- Лусочки на шкірі;
- Білі пластівці;
- Почервоніння та подразнення;
- Схильність до псоріазу, екземи та дерматиту;
Зневоднена і суха шкіра потребують різного догляду, і якщо суху просто потрібно зволожувати косметично, то зневоднення таким методом позбавитись не вийде.
Аби вийти зі стану зневоднення, необхідно пити достатньо води та ввести в раціон продукти, багаті водою: кавуни, огірки, полуницю, селеру тощо.
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