Як відрізнити суху шкіру від зневодненої, й чому це різні речі

Зневоднена шкіра та суха – абсолютно різні стани шкіри та організму, які усуваються різними метдами.

Зневоднена шкіра – це стан, який може виникнути при нестачі води в організмі. Він може виникнути в кого завгодно, незалежно від типу шкіри, повідомляє Healthline.

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Зневоднена шкіра зазвичай тьмяніша, менш еластична й зі зморшками.

Зневоднена шкіра – симптоми Темні кола під очима;

Свербіж;

Тьмяність;

Зморшки;

Як визначити, чи шкіра справді зневоднена

Існує тест, за допомогою якого можна визначити зневоднення шкіри. Стисніть невелику кількість шкіри на щоці, животі, грудях або тильній стороні долоні й утримуйте впродовж декількох секунд.

Якщо ваша шкіра швидко набуває свого нормального стану – ймовірно, що все гаразд. Втім якщо вона кілька хвилин набуватиме попереднього вигляду – це ознака зневоднення.

Що відрізняє суху шкіру

Суха шкіра позбавлена масел чи ліпідів, тому набуває більш "сухого" вигляду.

Хвороба - симптоми Лусочки на шкірі;

Білі пластівці;

Почервоніння та подразнення;

Схильність до псоріазу, екземи та дерматиту;

Зневоднена і суха шкіра потребують різного догляду, і якщо суху просто потрібно зволожувати косметично, то зневоднення таким методом позбавитись не вийде.

Аби вийти зі стану зневоднення, необхідно пити достатньо води та ввести в раціон продукти, багаті водою: кавуни, огірки, полуницю, селеру тощо.

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