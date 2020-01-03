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Як відрізнити суху шкіру від зневодненої, й чому це різні речі

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Зневоднена та суха шкіра / Pexels

Зневоднена шкіра та суха – абсолютно різні стани шкіри та організму, які усуваються різними метдами.

Зневоднена шкіра – це стан, який може виникнути при нестачі води в організмі. Він може виникнути в кого завгодно, незалежно від типу шкіри, повідомляє Healthline.

До теми: Як правильно зволожувати дуже суху шкіру зимою

Зневоднена шкіра зазвичай тьмяніша, менш еластична й зі зморшками.

 
Зневоднена шкіра – симптоми
  • Темні кола під очима;
  • Свербіж;
  • Тьмяність;
  • Зморшки;

Як визначити, чи шкіра справді зневоднена

Існує тест, за допомогою якого можна визначити зневоднення шкіри. Стисніть невелику кількість шкіри на щоці, животі, грудях або тильній стороні долоні й утримуйте впродовж декількох секунд.

Якщо ваша шкіра швидко набуває свого нормального стану – ймовірно, що все гаразд. Втім якщо вона кілька хвилин набуватиме попереднього вигляду – це ознака зневоднення.

Що відрізняє суху шкіру

Суха шкіра позбавлена масел чи ліпідів, тому набуває більш "сухого" вигляду. 

 
Хвороба - симптоми
  • Лусочки на шкірі;
  • Білі пластівці;
  • Почервоніння та подразнення;
  • Схильність до псоріазу, екземи та дерматиту;

Зневоднена і суха шкіра потребують різного догляду, і якщо суху просто потрібно зволожувати косметично, то зневоднення таким методом позбавитись не вийде.  

Аби вийти зі стану зневоднення, необхідно пити достатньо води та ввести в раціон продукти, багаті водою: кавуни, огірки, полуницю, селеру тощо. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Дерматологія
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