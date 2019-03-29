Як відрізнити вірусну інфекцію від бактеріальної

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Бактерії чи віруси
Бактерії чи віруси / pixabay.com

Всі люди, і особливо батьки маленьких дітей, просто зобов'язані знати симптоми вірусної і бактеріальної інфекції, адже кожен випадок зараження організму передбачає свій метод лікування.

І те, що ефективно в одному випадку, може серйозно зашкодити в іншому, розповіла оториноларинголог Марія Євдокімова.

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1. Самопочуття. При вірусній інфекції дитина зазвичай відчуває нездужання, але немає вираженої втоми, слабкості, які частіше бувають ознакою бактеріальної інфекції. Є такий термін в англійській мові "ill-appearance", виглядає хворим. А коли дитина, як кажуть батьки, "скаче, як кінь", навіть при лихоманці, або коли температура знижується – це характерно більше для вірусної інфекції

2. Ніс. Якщо через 10 днів від початку хвороби стан носа тільки погіршується, закладеність носа і виділення з носа тільки посилюються, або через 3 тижні густі виділення не проходить, це може бути ознакою бактеріального синуситу.

Віруси і бактерії
Аналіз крові допоможе визначити тип інфекції 

3. Аналіз крові. Здаємо лише за показаннями, не треба здавати раніше 3-4 доби лихоманки! Якщо підвищені лейкоцити (вище 15-17) і нейтрофіли (абсолютне число, а не відсотки), це більше характерно для бактеріальної інфекції. ШОЕ не є ключовим фактором! Ще маркерами бактеріальної інфекції є підвищений прокальцитонін, і, не настільки достовірно, С-реактивний білок при високих значеннях може теж бути ознакою бактеріальної інфекції (50-60, а не просто підвищений).

4. Горло. Біль в горлі характерний частіше для вірусної інфекції, але біль в горлі виражений, односторонній, неможливість нормально ковтати слину, труднощі при ковтанні – ознаки бактеріальної інфекції.

5. Легені. Якщо лікар говорить, що хрипи в одній ділянці при прослуховуванні легень, якщо на рентгені є пневмонія – це, ймовірно, бактеріальна інфекція. Бронхіт – вірусна інфекція, і в більшості випадків антибіотиків не вимагає.

6. Нирки. Велика кількість лейкоцитів в сечі з бактеріями вимагає лікування антибіотиками. Якщо підвищені або тільки лейкоцити, або тільки бактерії, це може не мати відношення до бактеріальної інфекції.

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Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я Інфекція Діти
Джерело: Здоров'я 24
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