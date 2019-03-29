Як відрізнити вірусну інфекцію від бактеріальної

Всі люди, і особливо батьки маленьких дітей, просто зобов'язані знати симптоми вірусної і бактеріальної інфекції, адже кожен випадок зараження організму передбачає свій метод лікування.

І те, що ефективно в одному випадку, може серйозно зашкодити в іншому, розповіла оториноларинголог Марія Євдокімова.

Читайте також: Чи варто вакцинуватися від гепатиту

1. Самопочуття. При вірусній інфекції дитина зазвичай відчуває нездужання, але немає вираженої втоми, слабкості, які частіше бувають ознакою бактеріальної інфекції. Є такий термін в англійській мові "ill-appearance", виглядає хворим. А коли дитина, як кажуть батьки, "скаче, як кінь", навіть при лихоманці, або коли температура знижується – це характерно більше для вірусної інфекції

2. Ніс. Якщо через 10 днів від початку хвороби стан носа тільки погіршується, закладеність носа і виділення з носа тільки посилюються, або через 3 тижні густі виділення не проходить, це може бути ознакою бактеріального синуситу.



Аналіз крові допоможе визначити тип інфекції

3. Аналіз крові. Здаємо лише за показаннями, не треба здавати раніше 3-4 доби лихоманки! Якщо підвищені лейкоцити (вище 15-17) і нейтрофіли (абсолютне число, а не відсотки), це більше характерно для бактеріальної інфекції. ШОЕ не є ключовим фактором! Ще маркерами бактеріальної інфекції є підвищений прокальцитонін, і, не настільки достовірно, С-реактивний білок при високих значеннях може теж бути ознакою бактеріальної інфекції (50-60, а не просто підвищений).

4. Горло. Біль в горлі характерний частіше для вірусної інфекції, але біль в горлі виражений, односторонній, неможливість нормально ковтати слину, труднощі при ковтанні – ознаки бактеріальної інфекції.

5. Легені. Якщо лікар говорить, що хрипи в одній ділянці при прослуховуванні легень, якщо на рентгені є пневмонія – це, ймовірно, бактеріальна інфекція. Бронхіт – вірусна інфекція, і в більшості випадків антибіотиків не вимагає.

6. Нирки. Велика кількість лейкоцитів в сечі з бактеріями вимагає лікування антибіотиками. Якщо підвищені або тільки лейкоцити, або тільки бактерії, це може не мати відношення до бактеріальної інфекції.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.