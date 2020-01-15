Як відтермінувати менопаузу: неочікуваний спосіб

Період менопаузи супроводжується нелегкими симптомами та ненайкращим самопочуттям. Для багатьох жінок це складний період життя, який вони зустрічають з певним страхом та небажанням. Вчені пропонують спосіб, який допоможе відтермінувати настання менопаузи.

Менопауза – це звичайний фізіологічний процес, насправді його не слід боятися. Втім, вчені знайшли спосіб відстрочити менопаузу незалежно від індивідуальних показників. За допомогою сексу!

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Фахівці проаналізували дані 2 тисяч жінок, зібрані впродовж 10 років. Жінки відповідали на запитання щодо стану здоров'я в період до менопаузи та після, зокрема говорили про те, як часто вони займалися сексом.

Виявилося, що у жінок, які мали секс з партнером щотижня, ймовірність настання менопаузи була на 28% нижча, ніж у тих, хто займався сексом раз у місяць. Водночас у жінок, які займалися сексом раз у місяць, ризик настання менопаузи був на 19% нижчим, ніж у тих, у кого його було ще менше.



Секс – чудовий спосіб відтермінувати настання менопаузи/Фото:Unsplash

Як зауважують дослідники, на здоров'я позитивно впливає будь-який вид сексу.

Вчені пояснюють це тим, що імунна система жінок під час овуляції слабшає. І якщо вагітність малоймовірна, то організм може "відключити" потребу в овуляції, аби захистити жінок середнього і літнього віку від інфекцій чи захворювань.

Якщо жінка не займається сексом, тіло вирішує не витрачати ресурси на овуляцію та розпочинає етап менопаузи,

— зазначили вчені.

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