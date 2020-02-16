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Як виглядає китайський коронавірус під мікроскопом: нові фото

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Як виглядає китайський коронавірус під мікроскопом / NIAID

Від китайського коронавірусу станом на 14 лютого померло 1383 людини. Медики показали, як виглядає смертельний Covid-2019 під мікроскопом.

Лабораторії RML Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NІAІ) опублікували знімки коронавірусу, які були зроблені за допомогою просвітлювального електронного мікроскопа.

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Додамо, назва коронавірусів виникла через те, що їхні тіла оточені виступаючими частинками. Відтак такий вигляд нагадує сонячну корону. На світлині можна розгледіти  "шипи" коронавірусу.


Covid-2019 під мікроскопом / NIAID

Так, на наступному фото вірус COVID-19, що пофарбований у жовтий колір, зображений під час виходу з клітини, яка на кадрі забарвлена в синій та рожевий кольори.


Covid-2019 під мікроскопом / NIAID


Covid-2019 під мікроскопом / NIAID

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 14 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Китай Медицина
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