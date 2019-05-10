Як вилікувати безсоння без ліків

Безсоння або інсомнія – це розлади, пов'язані з труднощами засипання або підтримки сну, або погана якість сну.

Когнітивно-поведінкова терапія інсомнії. Перевагою цього методу є відсутність будь-яких негативних побічних ефектів, не специфічність (можливе застосування при будь-якій формі інсомнії) і велика тривалість позитивного ефекту після закінчення лікування в порівнянні з іншими методами лікування, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Когнітивні методики включають роз'яснення пацієнтові основ фізіології сну, гігієни сну з метою скорегувати спотворені або завищені очікування щодо тривалості або якості свого сну.



Лікування безсоння без ліків ефективне

Найбільш відомими формами поведінкової терапії інсомнії є:

1. Релаксаційні тренінги (аутотренінг навчання диханню животом), терапія контролю стимуляції (лягати спати, тільки коли відчувається сонливість, якщо протягом 20 хвилин перебування в ліжку ввечері або вночі пацієнт не заснув – вставати, займатися чимось нейтральним, коли з'являється відчуття сонливості повертатися в ліжко).

2. Терапія обмеженням сну (обмежити час перебування в ліжку тим часом, протягом якого, на думку хворого, він спить. Потім, якщо суб'єктивно він починає відчувати, що не менше 85% цього часу він дійсно проводить уві сні, дати йому можливість збільшувати час перебування в ліжку на 10 хвилин кожні 3 дні)

3. Терапія яскравим світлом. Пацієнти, які сплять досить довго, але в неадекватний час дня чи ночі, коригують ритм сну і неспання впливом яскравого світла.

4. Дотримання гігієни сну. Основними рекомендаціями в рамках підтримки правильної гігієни сну є: забезпечення комфортного сну; зниження рівня фізичної та розумової активності перед сном; виключення прийому стимулюючих речовин і харчових продуктів; встановлення і дотримання регулярного розпорядку підйому і засинання (режим сну); використання ліжку тільки для сну.

Якщо застосування не лікарських методів не допомагає (протягом декількох місяців), до лікування інсомнії додають седативні і снодійні засоби.

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