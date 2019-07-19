Як вилікувати геморой: поради лікаря

Геморой – захворювання, при якому відбувається варикозне розширення вен прямої кишки та утворення гемороїдальних вузлів.

Близько 40% людей з гемороєм не мають типових для хвороби симптомів – кровотечі, анального свербежу, випадання гемороїдальних вузлів і болю, розповіла проктолог, онколог, хірург Олена Смірнова.

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Такий безсимптомний геморой діагностують при профілактичних оглядах або після колоноскопії, яку виконують в рамках скринінгу раку товстої кишки. При наявності помірно збільшених внутрішніх гемороїдальних вузлів скарг може і не бути.

Найчастіше геморой проявляється з віком, якщо у жінок він не почав турбувати після пологів. Скарги також можуть виникати при запорах або проносах.

Перші скарги гемороїдальної хвороби – поява крові. Якщо це сильна кровотеча, тоді потрібно терміново звернутися в стаціонар, який надає екстрену медичну допомогу.

Якщо вперше виявлено сліди крові на туалетному папері, візит до лікаря можна запланувати на найближчий час. Хоча геморой є частою причиною ректальних кровотеч, існують й інші, серйозніші причини, які завжди слід правильно обстежити.

Лікування геморою

Почніть з наступних рекомендацій:

Зміна в раціоні харчування – адекватна кількість рідини, вживання фруктів і овочів, додавання в раціон харчових волокон, відсутність гострої їжі, а також адекватне фізичне навантаження – ось з чого потрібно починати лікування геморою. Ці прості рекомендації потрібно дотримуватися при відсутності симптомів геморою і для запобігання збільшення гемороїдальних вузлів.

Якщо болить і немає вираженого набряку – швидше за все пройде за 3 дні. Можна використовувати майже будь-який місцевий протизапальний засіб в мазі й не намагатися запхати зовнішній вузол всередину – там йому не місце.

Якщо болить сильно, набрякло і / або прорвався вузол – до проктолога. Це не тільки правильно, але й економічно вигідно. Без допомоги лікаря ви не зможете правильно обрати ліки.

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