Як вітамін D і риб'ячий жир може зіпсувати вам здоров'я

Необдуманий прийом риб'ячого жиру і вітаміну D може призвести до його надлишку в організмі, який шкодить і провокує захворювання нирок.

Канадські вчені виступили на сторінках журналу CMAJ із закликом не захоплюватися самостійним прийомом добавок і вітамінів. А саме, не вживати риб'ячий жир і вітамін D без медичних показань.

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Дослідники привели як приклад випадок 54-річного канадця, який звернувся за допомогою до лікарів через виниклі у нього проблем з нирками. Ці неприємності почалися після повернення чоловіка з поїздки в Південно-Східну Азію, де він проводив багато часу на пляжі. Через місяць після цієї подорожі нирки канадця почали відмовляти.



Риб'ячий жир не потрібно приймати без призначення лікаря

Обстеження у нефрологів не виявило патології – нирки пацієнта мали нормальну структуру, аналізи сечі також не містили в собі нічого підозрілого. Було виконано більш широке дослідження, і з'ясувалося, що в крові пацієнта містяться дуже високі дози кальцію і паратирину (гормон, який сприяє його виведенню). Вчені згадали, що те ж саме може відбуватися в організмі при прийомі великих кількостей вітаміну D.

Коли у пацієнта поцікавилися, чи вживав той риб'ячий жир, з'ясувалося: чоловік дійсно приймав вітамін D протягом останніх трьох років життя. В результаті вийшло, що чоловік, який брав навмання великі дози вітаміну D, відправився в поїздку, в якій його організм завдяки сонцю почав отримувати ще більше вітаміну D.

Нині, пройшовши тривале лікування, чоловік живе з хронічною хворобою нирок третьої стадії.

Висновок: вітамі D у великих дозах може незворотньо пошкодити ваші нирки.

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