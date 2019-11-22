Як визначити силу м'язів тазового дна: тест

Для того, аби дізнатися силу м'язів тазового дна, потрібно виконати пальцеву перінеометрію. Саме цей тест використовують гінекологи – не переймайтесь, це зовсім не складно.

Як визначити силу м'язів тазового дна розповіла гінекологиня Сарина Нюркина.

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Важливо: перінеометрію потрібно виконувати зранку, імітуючи положення на гінекологічному кріслі, розслабити живіт та не тужитись.

Як дізнатись силу м'язів тазового дна

Введіть вказівний і середній пальці в піхву на 3-4 сантиметри. Спробуйте стискати піхвою пальці та оцініть їх силу, аби визначитись з подальшою тактикою.



Визначити силу м'язів тазового дна не так складно, як здається

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Оцінюйте силу скорочення від 0 до 5 за Оксфордською шкалою для оцінки сили м'язів тазового дна:

Немає помітних скорочень.

Ледь відчутні скорочення, мерехтливі скорочення, не видимі при огляді промежини

Слабкі або чітко відчутні скорочення. Відчувається невеликий тиск на пальці.

Помірної м'язової сили скорочення. Відчутний рух вперед і догори.

Хорошої м'язової сили скорочення. При невеликому опорі пальцем можливий рух вперед і догори. М'язовий жим навколо пальців (круговий тиск) може відчуватися на відстані двох фаланг пальця (3-4 сантиметри). Вказівний і середній пальці в піхву притиснуті один до одного.

Скорочення сильні, проти енергійного опору. Пальці охоплює на довжину 3-4 сантиметри, добре відчутний м'язовий жимм.

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