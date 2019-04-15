Як впливає усмішка на настрій

Усмішка може впливати на настрій людини. Таке припущення висунули американські вчені, які шляхом метааналізу 138 досліджень перевірили гіпотезу мімічного зворотного емоційного зв'язку.

Гіпотеза мімічного зворотного зв'язку говорить, що міміка впливає на емоції, навіть якщо вона викликала штучно. Тобто у людини може покращитися настрій, якщо вона посміхнеться, повідомляє Psychological Bulletin.

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1988 року німецькі дослідники просили учасників експерименту тримати в зубах або губах ручку, змусивши скорочуватися м'язи, які залучені до міміки обличчя. Паралельно дослідники оцінювали їхні реакції на жарти. Тоді експеримент виявив позитивний зв'язок на підтвердження гіпотези мімічного зворотного зв'язку.

В останньому дослідженні психологи об'єднали результати 138 досліджень, у яких загалом взяли участь понад 11 тисяч людей. Вони розглянули 286 показників, які вказували на зв'язок між маніпулюванням емоційною мімікою та емоційною реакцією, яка слідує за цим.

Середній показник ефекту був 0,2, що вказує на досить слабкий вплив маніпуляції емоційної міміки на емоції. Зв'язок між мімікою та настроєм був сильнішим, якщо в експерименті не було емоційного стимулу — тобто учасники самі говорили про свій настрій, а не реагували на жарт. Також сильніший зв'язок проявлявся від емоційно забарвлених речень, а не картинок.

Дослідники дійшли висновку, що зв'язок між емоційною мімікою та відповідними емоціями все ж є, але він надто слабкий.

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