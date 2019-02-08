Як впливає вживання алкоголю на жінок і чоловіків

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Жінки швидше стають залежними від речовин
Жінки швидше стають залежними від речовин / pixabay.com

Якщо жінки починають зловживати алкоголем і іншими наркотиками, то швидше за чоловіків потрапляють в коло залежних.

У роботі американських дослідників йдеться, що жінкам важче кинути шкідливу звичку, ніж чоловікам. За спостереженнями вчених, те ж саме з кокаїном і амфетаміном: жінки швидко стають залежними і збільшують дозу.

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Зате природа навчила жінок краще контролювати себе, тобто як раз не доводити до залежності. Здатність до когнітивного контролю (в побуті – сила волі) розвивається у жінок краще, ніж у чоловіків.

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Це показав експеримент австралійських вчених, в якому випробовувані проходили тести на реакцію і здатність до навчання. Якщо на початку учасники та учасниці йшли на рівних, то коли потрібно було не тільки швидко реагувати на екранні сигнали, але і робити це без помилок, жінки впоралися із завданням ефективніше, оскільки краще контролювали імпульси.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь Наркотики
Джерело: 24 Канал
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