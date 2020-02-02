Як вживання алкоголю під час вагітності впливає на мозок дитини

Вчені дослідили, що вживання алкоголю під час вагітності призводить до погіршення функції мозку у немовлят.

Про шкідливий вплив алкоголю під час вагітності є чимало наукових статей та публікацій. Нове дослідження вчених з Бристольського університету підтвердило те, що вживання алкогольних напоїв призводить до поганої роботи мозку у дитини. Про це пише видання Daily Mail.

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У дослідженні не вдалося встановити, який рівень алкоголю призводить до пошкодження мозку, однак негативні наслідки почнуть відбуватися після вживання спиртних напоїв в будь-який момент вагітності.

Також, за словами дослідників, алкоголь може призвести до зниження ваги дитини при народженні.

Наша робота підтверджує сучасний науковий консенсус: вживання алкоголю під час вагітності може вплинути на когнітивні здібності дитини в подальшому житті, включаючи її освіту. Це також може призвести до зниження ваги при народженні,

– заявила керівник дослідження Луїза Цукколо.



Вживання алкоголю під час вагітності призводить до поганої роботи мозку у дитини / Unsplash

Зазначається, що виробники алкогольних напоїв часто приховують інформацію про реальні наслідки вживання алкоголю під час вагітності. Заступник головного лікаря, професор Дженні Харріс додала: "Якщо ви вагітні або плануєте завагітніти, найбезпечніший підхід – взагалі не пити, щоб мінімізувати ризик для вашої дитини".

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