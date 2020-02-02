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Як вживання алкоголю під час вагітності впливає на мозок дитини

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Як вживання алкоголю під час вагітності впливає на мозок дитини / Unsplash

Вчені дослідили, що вживання алкоголю під час вагітності призводить до погіршення функції мозку у немовлят.

Про шкідливий вплив алкоголю під час вагітності є чимало наукових статей та публікацій. Нове дослідження вчених з Бристольського університету підтвердило те, що вживання алкогольних напоїв призводить до поганої роботи мозку у дитини. Про це пише видання Daily Mail.

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У дослідженні не вдалося встановити, який рівень алкоголю призводить до пошкодження мозку, однак негативні наслідки почнуть відбуватися після вживання спиртних напоїв в будь-який момент вагітності.

Також, за словами дослідників, алкоголь може призвести до зниження ваги дитини при народженні.

Наша робота підтверджує сучасний науковий консенсус: вживання алкоголю під час вагітності може вплинути на когнітивні здібності дитини в подальшому житті, включаючи її освіту. Це також може призвести до зниження ваги при народженні,
 заявила керівник дослідження Луїза Цукколо.

Як вживання алкоголю під час вагітності впливає на мозок дитини
Вживання алкоголю під час вагітності призводить до поганої роботи мозку у дитини / Unsplash

Зазначається, що виробники алкогольних напоїв часто приховують інформацію про реальні наслідки вживання алкоголю під час вагітності. Заступник головного лікаря, професор Дженні Харріс додала: "Якщо ви вагітні або плануєте завагітніти, найбезпечніший підхід – взагалі не пити, щоб мінімізувати ризик для вашої дитини".

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи Діти Алкоголь Алкогольний ринок
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