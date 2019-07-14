Як яблука допоможуть наростити м'язи та схуднути

Шкірка яблук містить урсолову кислоту речовина, яка стимулює ріст м'язів, про це свідчить дослідження вчених з США.

Згідно з даними, які були отримані дослідниками з Університету Айови, яблучна шкірка може бути ефективним засобом профілактики ожиріння і передчасного старіння – все завдяки тому, що вона допомагає зміцнити й навіть наростити м'язи.

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В ході свого дослідження вчені займалися пошуком засобу для боротьби з м'язовою атрофією. Вони вивчали гени хворих атрофією людей, які відповідальні за м'язову активність. Проводячи випробування з різними субстанціями, фахівці виявив, що урсолова кислота сприяє "перепрограмуванню" генів, що викликають м'язову атрофію і відкладання жиру.



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Під її впливом замість ослаблення м'язової маси гени, навпаки, починають сприяти її розвитку. Попутно, на тлі зміцнення і зростання м'язів оздоровлюються інші процеси в організмі - зокрема, поліпшується чутливість до інсуліну і скорочується жирова маса.

Урсолова кислота прискорює ріст м'язів до 15 відсотків, більш ніж наполовину зменшує жирові відкладення і знижує рівень цукру і холестерину в крові.

Вчені відзначають, що цієї речовини особливо багато в яблучній шкірці. Не дивно, що попередні дослідження не раз підтверджували здатність яблук давати ефект схуднення при регулярному споживанні.

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