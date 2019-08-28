Як з дітьми говорити про мастурбацію

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Мастурбація і діти
Мастурбація і діти / unsplash.com

Не всі діти в ранньому віці мастурбують. Тому поговорити на цю тему потрібно тільки в тому випадку, якщо дитина активно вивчає свої геніталії або якщо хтось інший з малюків це робить і з'являється інтерес до процесу.

Тоді потрібно сказати, що це нормально: торкатися до геніталій приємно й іноді діти мастурбують вже у 2-3 роки, розповіла  секс-педагог Юлія Ярмоленко. 

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Але є правила, яких ми дотримуємося: мастурбація – дуже інтимний процес, і займатися нею можна тільки наодинці з собою. Якщо чіпати статеві органи в присутності людей – це може сприйматися не дуже адекватно, тому що це вважається порушенням меж (іншим не приємно дивитися на таке інтимне заняття).

Якщо "застукали"

З трьох років важливо стукати до дітей в кімнату (особисту або загальну). По-перше, таким чином, ми привчаємо дитину стукати до дорослих, по-друге, показуємо синові або дочці, що поважаємо його/її право на особистий простір, особисті заняття.

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А, по-третє, бережемо себе від того, щоб не побачити щось "страшне". Навіщо ризикувати й піддаватися таким стресам? І водночас, якщо дитина стукає до нас, то дуже мало шансів, що вона побачить батьківський секс (який, як відомо, є сценою насильства для малюків).

Але якщо таке вже сталося, то відреагувати потрібно так, як і з дорослими. Уявіть, що ви застали за мастурбацією дорослу людину – чоловіка, колегу, знайомого. Чи будете ви бити їх по руках, читати мораль і залякувати? Ось і з дитиною також – удаємо, що не помітили, не зрозуміли.

Якщо все ж сталося так, що дитина вас побачила і є відчуття незручності – поговоріть. Скажіть, що не хотіли завадити, і що надалі будете стукати.

 
Лікар
“Я завжди кажу батькам: будь-якій незрозумілій ситуації реагуйте спокійно й адекватно. Тому що агресивна, груба реакція мам і тат травмує дітей набагато більше, ніж сама дія”.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Секс Діти Психологія
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