Як запобігти гормональним збоями

В різних проблемах зі здоров'ям звинувачують саме гормони – речовини, які виділяються в ендокринній залозі, чи іншому органі з ендокринною функцією, наприклад, жировій тканині, але діють по всьому організму.

Вони визначають ріст та розвиток, обмін речовин, стан статевої системи і розмноження, водно-сольовий баланс, реакцію на стрес, настрій та інші речі, написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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Наша ендокринна система працює за принципом зворотного зв’язку. Зрозуміти, як працює цей зв’язок можна на такому прикладі:

Є датчик – найчастіше це відділ мозку гіпоталамус. Він реєструє значення показника, наприклад, рівня гормону тироксину.

Уявімо, що рівень недостатній. Тоді гіпоталамус запускає сигнал "цей показник слід виправити".

І гіпофіз – інший відділ мозку, підпорядкований гіпоталамусу – виділяє тиреотропний гормон.

Його сприймає щитоподібна залоза, і реагує утворенням та виділенням більшої кількості тироксину.

Тоді гіпоталамусу реєструє новий сигнал "рівень достатній" і припиняє виділяти цей гормон.

Про гормональне здоров’я слід ретельно дбати. Адже на роботу ендокринної системи впливають не лише вік, генетика та хвороби, але й наш раціон, спосіб життя, ліки, які ми приймаємо.

Як запобігти гормональним збоям?

Слід правильно харчуватися і бути фізично активними. Дотримуйтеся здорового режиму сну. Бажано спати не менше 7 годин. Люди, яким хронічно бракує сну, більш схильні до тривожності, переїдання, вони ризикують розвинути діабет другого типу чи мати порушені біоритми. Їжте якомога менше цукрів та білого борошна. Каші та цільнозерновий хліб значно кращі джерела вуглеводів. Вони стануть на заваді розвитку діабету. Не треба постійно перекушувати та боятися "падіння глюкози", якщо тільки у вас не діабет. Робіть достатні перерви між прийомами їжі – так клітини не втрачатимуть чутливість до інсуліну. Споживайте достатню кількість йоду. Без йоду щитоподібна залоза не може утворювати тиреоїдні гормони. Денна потреба йоду – до 150 мг. Це важко порахувати – просто користуйтеся йодованою сіллю (її слід додавати в холодні страви) та їжте морську капусту. Пильнуйте індекс та об’єм талії. Ці показники ви можете дізнатися в сімейного лікаря, якщо вдома постійно забуваєте це зробити. Саме вага і співвідношення талії і стегон є хорошими індикаторами ризику гормональних порушень та серцево-судинних хвороб. Знайте про існування гормональної терапії та застосування гормональних контрацептивів з терапевтичною метою. Але в жодному разі не займайтеся самолікуванням. Будьте фізично активними. Це і відволікає нас, завдяки цьому ми заспокоюємося, витрачає калорії, знижує рівень цукру та вагу, а отже, боронить тіло від утворення "зайвих" естрогенів жиром. Киньте курити. Куріння може впливати на рівень гормонів щитоподібної залози. Для жінок критично якомога менше споживати алкоголь, адже він впливає на обмін естрогену і тим самим підвищує ймовірність розвитку гормон-залежних пухлин. Не користуйтеся пластиком, що містить фталати: це пластик типів 3, 6 та 7. Не нагрівайте їжу в пластикових контейнерах і не наливайте в пластик гаряче. Фталати втручаються в роботу статевих гормонів.

Уляна Супрун "Пам’ятайте, не обов’язково здавати аналізи на всі гормони одночасно, щоби бути певними, що все гаразд. Слід бути чутливими до свого стану і вчасно звернутися до лікаря – після огляду він скаже, який саме аналіз слід здати".

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