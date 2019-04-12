Як запобігти гормональним збоями
В різних проблемах зі здоров'ям звинувачують саме гормони – речовини, які виділяються в ендокринній залозі, чи іншому органі з ендокринною функцією, наприклад, жировій тканині, але діють по всьому організму.
Вони визначають ріст та розвиток, обмін речовин, стан статевої системи і розмноження, водно-сольовий баланс, реакцію на стрес, настрій та інші речі, написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
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Наша ендокринна система працює за принципом зворотного зв’язку. Зрозуміти, як працює цей зв’язок можна на такому прикладі:
- Є датчик – найчастіше це відділ мозку гіпоталамус. Він реєструє значення показника, наприклад, рівня гормону тироксину.
- Уявімо, що рівень недостатній. Тоді гіпоталамус запускає сигнал "цей показник слід виправити".
- І гіпофіз – інший відділ мозку, підпорядкований гіпоталамусу – виділяє тиреотропний гормон.
- Його сприймає щитоподібна залоза, і реагує утворенням та виділенням більшої кількості тироксину.
- Тоді гіпоталамусу реєструє новий сигнал "рівень достатній" і припиняє виділяти цей гормон.
Про гормональне здоров’я слід ретельно дбати. Адже на роботу ендокринної системи впливають не лише вік, генетика та хвороби, але й наш раціон, спосіб життя, ліки, які ми приймаємо.
Як запобігти гормональним збоям?
- Слід правильно харчуватися і бути фізично активними.
- Дотримуйтеся здорового режиму сну. Бажано спати не менше 7 годин. Люди, яким хронічно бракує сну, більш схильні до тривожності, переїдання, вони ризикують розвинути діабет другого типу чи мати порушені біоритми.
- Їжте якомога менше цукрів та білого борошна. Каші та цільнозерновий хліб значно кращі джерела вуглеводів. Вони стануть на заваді розвитку діабету.
- Не треба постійно перекушувати та боятися "падіння глюкози", якщо тільки у вас не діабет. Робіть достатні перерви між прийомами їжі – так клітини не втрачатимуть чутливість до інсуліну.
- Споживайте достатню кількість йоду. Без йоду щитоподібна залоза не може утворювати тиреоїдні гормони. Денна потреба йоду – до 150 мг. Це важко порахувати – просто користуйтеся йодованою сіллю (її слід додавати в холодні страви) та їжте морську капусту.
- Пильнуйте індекс та об’єм талії. Ці показники ви можете дізнатися в сімейного лікаря, якщо вдома постійно забуваєте це зробити. Саме вага і співвідношення талії і стегон є хорошими індикаторами ризику гормональних порушень та серцево-судинних хвороб.
- Знайте про існування гормональної терапії та застосування гормональних контрацептивів з терапевтичною метою. Але в жодному разі не займайтеся самолікуванням.
- Будьте фізично активними. Це і відволікає нас, завдяки цьому ми заспокоюємося, витрачає калорії, знижує рівень цукру та вагу, а отже, боронить тіло від утворення "зайвих" естрогенів жиром.
- Киньте курити. Куріння може впливати на рівень гормонів щитоподібної залози.
- Для жінок критично якомога менше споживати алкоголь, адже він впливає на обмін естрогену і тим самим підвищує ймовірність розвитку гормон-залежних пухлин.
- Не користуйтеся пластиком, що містить фталати: це пластик типів 3, 6 та 7. Не нагрівайте їжу в пластикових контейнерах і не наливайте в пластик гаряче. Фталати втручаються в роботу статевих гормонів.
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