Як зайва вага людей прискорює глобальне потепління

Вчені з Данії та зі США з'ясували, що люди з ожирінням прискорюють глобальне потепління. Виявилось, що люди з зайвою вагою виділяють більше вуглекислого газу.

На виділення вуглекислого газу впливають і швидкість метаболізму, і маса тіла живих організмів, йдеться в статті.

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Люди із зайвою вагою виробляють більше вуглекислого газу в порівнянні з худими. Крім того, вони споживають більше їжі і напоїв, на виробництво яких теж йде енергія.

За підрахунками вчених, ожиріння як глобальна проблема призводить до викиду 700 зайвих мегатонн вуглекислого газу, що становить близько 1% всіх викидів, вироблених людьми.



Ожиріння посилює глобальне потепління \ unsplash.com

В середньому екологічний слід людини з ожирінням в п'ять разів довший, ніж у його ровесника з нормальним індексом маси тіла.

Вчених вже розкритикували за фетшеймінг (образа людей через їхню вагу). Проте, вони стверджують, що піклуються здоров'я людей із зайвою вагою і підказують ще один аргумент, крім турботи про здоров'я, чому їм варто підтримувати себе у формі.

Чому глобальне потепління таке небезпечне?

Росте температура і всім живим організмам стає занадто гаряче. Це призводить до збільшення кількості захворювань, особливо серцево-судинних. Рідкісні захворювання, які були в тропічних країнах почали рухатись далі по широтах.

Людям не буде, що їсти: за кожне підвищення глобальної середньої температури на 1 градус Цельсія врожайність кукурудзи впаде в середньому на 7,4%, пшениці – на 6%, рису – на 3,2%.

Людовики тануть, рівень світового океану підвищується і затоплюються важливі території.

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