Як зайва вага впливає на розумові здібності

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Зайва вага прискорює старіння мозку
Зайва вага прискорює старіння мозку

Зайву вагу та ожиріння в літньому віці знижує когнітивні функції й прискорює старіння мозку.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Майамі. Результати свого дослідження вони опублікували в журналі Neurology.

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Вчені кілька років працювали з 1 289 учасниками. Їм вимірювали індекс маси тіла й ширину талії. У 571 людини вага була надмірною, а у 372 людей зафіксували ожиріння.

Учасникам дослідження кожні шість років робили МРТ, щоб стежити за товщиною кори головного мозку. У ній міститься велика кількість сірої речовини, а виснаження кори пов'язують зі зниженням когнітивних здібностей і високим ризиком розвитку деменції.

Зайва вага сприяє деменції
Зайва вага сприяє деменції

Люди з широкою талією і вищим індексом маси тіла частіше страждають від стоншування в області кори головного мозку. Це означає, що ожиріння пов'язане зі зменшенням сірої речовини.

Особливо часто цей зв'язок простежувався у тих, хто був молодший 65 років. Вчені наголосили, що погані показники здоров'я в літньому віці можуть збільшити ризик старіння мозку і проблем з пам'яттю і мисленням.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Мозок
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