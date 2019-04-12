Як жінці вперше відчути оргазм

Для того, щоб відчути оргазм насамперед жінці потрібно прийняти і полюбити своє тіло разом з геніталіями.

Вивчайте перед дзеркалом, пестіть, балуйте і любите своє тіло, щоб воно було чутливішим, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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1. Попрацюйте над страхами, міфами і установками. У вас мають бути "чисті" знання про секс і оргазм.

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2. Візьміть відповідальність за оргазм на себе! Є ви і ваше тіло. Тільки ви можете знати як вам приємно і саме у ваших руках довгоочікуваний оргазм. Перестаньте чекати принца як спляча сексуальна красуня. Прокиньтеся вже і зробіть щось!

3. У вас має бути все добре зі здоров'ям. Статеві гормони, щитовидка, вітаміни, здорове харчування і спорт, здоровий сон, відсутність стресів. Хочете оргазму? Зробіть так, щоб лібідо було на належному рівні! А для цього потрібно бути здоровим.

4. Збудження і фантазії. Без збудження нічого не вийде. У відповідний день циклу, в комфортній обстановці почніть пестити себе. Повільно переходите до пестощів геніталій і фантазуйте. Що з фантазіями? Саме вони дуже сильно допомагають збудитись і досягнути оргазм. Немає фантазій? Увімкніть порно/еротику, прочитайте еротичне оповідання.

Сексолог Ольга Василенко “5. Ви вмієте мастурбувати? У стані збудження почніть пестити головку клітора. Акуратно, м'яко, вивчаючи себе і розбираючись в тому, як вам подобається. Пам'ятайте, що оргазм в голові і якщо ви будете думати про секс, то і відчуття будуть особливими. А якщо будете напружуватися, то швидше за або нічого не відчуєте, або скажете "мені лоскотно!"”.

6. Якщо не виходить. Купіть вібруючу іграшку, спробуйте зробити це під душем або струменем води, можете навіть стиснути ноги під час перегляду порно. Не дивуйтесь, всі ці способи допустимі для першого разу! Тому що завдання – досягнути оргазм будь-якими способами.

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