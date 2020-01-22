Як зменшити ризик захворювань, які виникають через алкоголь

Регулярне вживання алкоголю стало нормою повсякденного життя, особливо в великих містах. Медики назвали способи знизити ризик захворювань, пов'язаних з вживанням алкоголю.

В наші дні випивка сприймається, як спосіб зняти стрес і відчути себе краще. Ця тенденція привела до збільшення випадків смерті від хвороб печінки та інших захворювань, пов'язаних з алкоголем, пише Times Now.

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До прикладу, у 1999 році серед американців було зареєстровано близько 36 000 випадків смерті, асоційованих з вживанням спиртного. У 2017 році ця цифра була вже вдвічі вищою і становила 73 000.

Як зменшити шкоду алкоголю?

Медики розповіли, які заходи можуть допомогти людям знизити ризик захворювань, пов'язаних з вживанням алкоголю, і жити здоровішим і тривалим життям.



Безпечної дози алкоголю не існує \ pixabay.com

Вправи. Фізичні вправи можуть певною мірою усунути шкоду, яку завдає алкоголь організму. Будьте фізично активні регулярно – це допомагає зберегти печінку здоровою, вивести токсини з організму і зменшити активність вільних радикалів.

Гідроокис. Алкоголь є сечогінним, це означає, що організм зневоднюється. Але гідратація надзвичайно важлива для здоров'я, тому, коли ви вживаєте спиртне, пийте також багато води, щоб ефекту зневоднення.

Якісні напої. Якщо ви вживаєте алкоголь, тоді стежте за тим, щоб він був якісним. Крім того, не варто пити напої на основі алкоголю і багатьох складових, особливо, цукру. Такі напої – справжній удар по підшлунковій і печінці.

Їжте здорову їжу. Випиваючи, ви маєте обов'язково чим-небудь закусити. Переконайтеся, що ця їжа корисна для здоров'я. Нездорові харчі можуть збільшити шкоду, призвести до ожиріння і підвищити ризик захворювань.

Але найкращий спосіб профілактики – це відмова від алкоголю, тому що безпечної дози алкоголю не існує.

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