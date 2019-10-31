Як зробити щеплення безкоштовно

На хвилі спалахів дифтерії, гепатиту та кору, вакцинація є актуальною та потрібною. Якщо ви ще досі не вакцинувалися самі чи не зробили щеплення дитині, зараз саме час запланувати візит до лікаря й отримати свій захист.

Національна служба здоров'я України нагадала, що вакцинація входить до пакету послуг, які держава гарантує на первинному рівні.

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Вакцинуватися безкоштовно може кожен українець, який уклав договір з сімейним лікарем. Адже, до послуг, які держава гарантує на первинному рівні, входить вакцинація згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Кожен пацієнт, який подав декларацію про вибір лікаря, може безоплатно вакцинуватися, наприклад, від дифтерії, у комунальних закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу та уклали договір з НСЗУ. Це ті заклади, в яких працюють терапевти, педіатри та сімейні лікарі, – наголосили в НСЗУ.



Вакцинація — єдиний надійний спосіб захисту від хвороб і важких ускладнень

Які вакцини передбачені календарем

Вакцинація — це захист від 10 смертельно небезпечних хвороб:

– Гепатит В викликає вірус, який вражає печінку, призводить до розвитку цирозу і раку печінки, а це може призвести до смерті.

– Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, призводить до ураження легень, кісток, туберкульозного менінгіту, смерті.

– Поліомієліт викликає вірус, який передається через брудні руки, забруднені харчові продукти і воду, іноді — повітряно-крапельним шляхом, вражає нервові клітини, що відповідають за рухи, і викликає параліч. Паралітична форма поліомієліту невиліковна.

– Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, проявляється у вигляді ангіни, під час якої у горлі утворюються плівки, що ускладнюють дихання і можуть призвести до смерті.

– Кашлюк передається повітряно-крапельним шляхом, характеризується запаленням дихальних шляхів і супроводжується нападами спазматичного кашлю, який може призвести до зупинки дихання.

– Правець передається при потраплянні в рани зараженого ґрунту, предметів (наприклад, цвяхів), проявляється сильними судомами, які можуть призвести до переломів кісток.

– ХІБ-інфекція (гемофільна інфекція) передається повітряно-крапельним шляхом, у дітей від 5 років провокує розвиток пневмонії, гнійного менінгіту, запалення надгортанника, що призводить до задухи (епіглотиту), запалення середнього вуха (отиту), гнійного запалення суглобів (артриту), запалення кістки (остеомієліту), "зараження" крові (сепсису).

– Кір передається повітряно-крапельним шляхом, може призвести до запалення мозку (енцефаліту), ураження органу слуху, інвалідності, смерті.

– Краснуха передається повітряно-крапельним шляхом, особливо небезпечна при вагітності.

– Епідемічний паротит (свинка) передається повітряно-крапельним шляхом, особливо небезпечний при вагітності, в рідких випадках може призвести до смерті.