Як зрозуміти, що лікар користується доказовою медициною

З кожним роком кількість лікарів, які дотримуються принципів доказової медицини зростає. Але як зрозуміти, чи підтримує саме ваш лікар доказовий підхід.

Доказова медицина – це підхід, в основі якого лежать правильно організовані медичні дослідження. Він забезпечує ефективність і безпеку лікування, розповіла імунолог Антоніна Чернецька.

Також на тему: Доказова медицина проти альтернативної: кому варто довіряти

Тобто такі лікарі призначають ліки, які пройшли дослідження і їхнє використання перевищує користь над потенційним ризиком.



Доказова медицина – найефективніший метод лікування / unsplash.com

Як визначити "доказового" лікаря?

Якщо вам рекомендують гомеопатичні препарати, пропонують "підняти" або "підтримати" імунітет, намагаються вилікувати вірусні хвороби, то варто задуматися – фахівець, що дотримується доказової медицини, не буде рекомендувати методи, які не підтверджені науковими дослідженнями. При виборі методів обстеження і лікування прихильник доказового підходу пояснює, на чому ґрунтується рішення, посилається на достовірні наукові джерела, не призначає гіпердіагностику з метою вигоди для клініки. Доказові фахівці беруть участь в наукових конференціях, форумах, стежать за останніми відкриттями в медицині, читають наукові публікації, в тому числі англійською мовою. Якщо ви зрозумієте, що лікар не дотримується доказової медицини, не робіть поспішних висновків. Можливо, він вихованець старої школи. Однак пам'ятайте, що рішення про те, кому довірити здоров'я, не повинно бути засноване тільки на особистій прихильності до людини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.