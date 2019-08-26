Як зрозуміти, що новий сексуальний партнер вам не підходить

Перший секс з новим партнером майже завжди відрізняється від того, що ми намалювали у своїй уяві.

Він занадто короткий, занадто нудний, навіть може взагалі не статися – в процесі один з вас захоче все припинити, розповіла сексолог Тетяна Мулявко.

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Додає проблем те, що до моменту першого сексу люди знаходяться ще не в настільки довірчих стосунках, щоб заздалегідь все обговорити.

Але є маркери, які говорять, що і другий, і п'ятий, і десятий секс буде поганим:

1. Уникнення контрацепції.

2. Ігнорування невербальних сигналів. Сказати "ні" не завжди просто. Але якщо ви наполегливо прибираєте руку, стискаєте ноги, відвертається, а партнер це ігнорує, то він чинить насильство.



Уникайте партнерів, які відмовляються від контрацепції

3. Ігнорування слова "ні".

4. Неадекватна реакція на розмови про секс. Буває, що партнер ніяковіє або соромиться – це нормально. А ось злість, роздратування, насмішка – це за гранню.

5. Оцінювальні коментарі. "Так, розтяжка у тебе не дуже", "Ми з колишнім могли годинами займатися сексом, а ти вже втомився ..." Не треба терміново намагатися реабілітуватися в очах партнера. За цими словами лежить бажання зробити вам боляче і змусити танцювати під свою дудку.

Ну й орієнтуйтеся по своїх відчуттів. Буває, що все пройшло ніби добре, але дзвіночок усередині тривожний. Так може і не варто давати другий шанс?

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