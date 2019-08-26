Як зрозуміти, що новий сексуальний партнер вам не підходить

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Коли варто відмовитись від відносин з новим партнером
Коли варто відмовитись від відносин з новим партнером / pixabay.com

Перший секс з новим партнером майже завжди відрізняється від того, що ми намалювали у своїй уяві.

Він занадто короткий, занадто нудний, навіть може взагалі не статися – в процесі один з вас захоче все припинити, розповіла сексолог Тетяна Мулявко.

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Додає проблем те, що до моменту першого сексу люди знаходяться ще не в настільки довірчих стосунках, щоб заздалегідь все обговорити.

Але є маркери, які говорять, що і другий, і п'ятий, і десятий секс буде поганим:

1. Уникнення контрацепції. 

2. Ігнорування невербальних сигналів. Сказати "ні" не завжди просто. Але якщо ви наполегливо прибираєте руку, стискаєте ноги, відвертається, а партнер це ігнорує, то він чинить насильство.

Уникайте партнерів, які відмовляються від контрацепції
Уникайте партнерів, які відмовляються від контрацепції

3. Ігнорування слова "ні".

4. Неадекватна реакція на розмови про секс. Буває, що партнер ніяковіє або соромиться – це нормально. А ось злість, роздратування, насмішка – це за гранню.

5. Оцінювальні коментарі. "Так, розтяжка у тебе не дуже", "Ми з колишнім могли годинами займатися сексом, а ти вже втомився ..." Не треба терміново намагатися реабілітуватися в очах партнера. За цими словами лежить бажання зробити вам боляче і змусити танцювати під свою дудку.

Ну й орієнтуйтеся по своїх відчуттів. Буває, що все пройшло ніби добре, але дзвіночок усередині тривожний. Так може і не варто давати другий шанс?

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Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Секс
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