Як зупинити домагання: поради від Супрун

Чотири мільйони дорослих в Україні стали жертвою сексуального домагання. Майже половина жертв харасменту не звертаються по допомогу чи не намагаються притягнути порушника до відповідальності.

Це дані дослідження Національного демократичного інституту, зазначає в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Важливим сигналом став флешмоб #янебоюсьсказати. Тоді жінки та чоловіки вперше публічно розповіли про те, як стали жертвами сексуальних домагань.

Зрештою в українському дискурсі з'явилось визначення харасменту.

Харасмент – що це? Це не лише сексуальні домагання, а й інші види психологічного тиску. Основні прояви харасменту – небажані пропозиції, натяки, жести, погляди, слова, повідомлення чи жарти, що порушують приватні межі людини й мають підтекст сексуального характеру.

Домагання погано впливають на здоров'я людини. Воно призводить до тривалої психологічної травми, депресії, підвищеного тиску та проблем зі сном.

Переважно харасменту зазначають жінки – статистика свідчить, що жертвою домагань стає щонайменше кожна п'ята жінка.



Жертвою домагань стає щонайменше кожна п'ята жінка

Супрун звертає увагу на те, що жертви харасменту не мовчали, а їх кривдники несли відповідальність за свої дії.

Факт сексуальних домагань можна довести в суді. Їхнє визначення є в Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". Але наразі це єдиний нормативно-правовий акт, у якому є це поняття.

Як зупинити домагання

1. Нехай людина, яка зазначає харасменту, пояснить кривднику, що їй неприємна така поведінка.

2. Спробуйте поговорити з колегами, керівництвом, рідними та друзями. Вони можуть підтримати та допомогти цьому протистояти.

3. Кривдник може зупинити подібну поведінку або звільнитися під публічним тиском та осудом колег.

4. Зверніться до поліції та по соціально-психологічну допомогу, якщо не довіряєте співробітникам, а небажані дії стають більш агресивними.

Важливо, щоб керівництво компанії дбало про працівників. Довіра у колективі має серйозний вплив. Важливо, щоб працівники, які стали свідками харасменту, не мовчали, а активно засуджували подібні вчинки.

Уляна Супрун “Жертвам домагань дійсно потрібно допомога та підтримка. Тому, якщо людина розповіла, що це з нею сталося — сприймайте це серйозно, вислухайте та не намагайтеся применшити проблему. Часто люди, що постраждали, не повідомляють про це, бо бояться осуду, недовіри, або непорозуміння. Публічність — це ефективний спосіб боротися з насильством і виховувати в суспільстві нову культуру поведінки".

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