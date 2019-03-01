Як зупинити кровотечу та надати першу допомогу
Кровотечі бувають артеріальні, венозні та капілярні, перш ніж надавати першу допомогу потрібно ви значити її тип.
Венозна кровотеча – це втрата крові внаслідок пошкодження вен. Кров при венозній кровотечі витікає з рани рівномірно і безперервно. Як правило, венозна кровотеча виникає внаслідок глибоких поранень або порізів, пише Всеукраїнська спілка парамедиків.
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Короткий алгоритм дій при венозній кровотечі:
- Викличте допомогу
- Одягніть рукавички
- Притисніть рану рукою в рукавичці
- Приготуйте перев'язувальний матеріал
- Накладіть пов'язку, що тисне
- Контролюйте стан потерпілого до приізду швидкоі.
Артеріальні кровотечі виникають під час серйозних травм. Артеріальна кровотеча має ознаки, та перша допомога повинна надаватися після їх виявлення: кров вихлюпується з рани фонтаном; струмінь, пульсує у відповідності з ударами серця; швидке розширення калюжі крові біля потерпілого (за цією ознакою визначають артеріальну кровотечу в тих випадках, коли на постраждалому не видно рани).
Після того, як ви визначили вид кровотечі – можна надавати домедичну допомогу
Алгоритм дій при артеріальній кровотечі:
- Викличте допомогу
- Одягніть рукавички
- Притисніть рану рукою в рукавичці
- Накладіть джгут на плече/стегно максимально високо
- Підготуйте перев`язувальний матеріал
- Накладіть пов`язку, що тисне
- Контролюйте стан постраждалого до приїзду швидкої.
Капілярна кровотеча не викликає рясної втрати біологічної рідини. Проте небезпечна тим, що може привести до зараження бактеріями. Запам'ятайте, або збережіть собі в телефон алгоритм дій при капілярній кроветечі.
- Одягніть рукавички
- Очистіть/промийте рану
- Обробіть рану антисептиком
- Закрийте рану марлевою серветкою/ пластирем.
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