Як зупинити кровотечу та надати першу допомогу

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Як зупинити кров
Як зупинити кров / pixabay.com

Кровотечі бувають артеріальні, венозні та капілярні, перш ніж надавати першу допомогу потрібно ви значити її тип.

Венозна кровотеча – це втрата крові внаслідок пошкодження вен. Кров при венозній кровотечі витікає з рани рівномірно і безперервно. Як правило, венозна кровотеча виникає внаслідок глибоких поранень або порізів, пише Всеукраїнська спілка парамедиків.

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Короткий алгоритм дій при венозній кровотечі:

  1. Викличте допомогу
  2. Одягніть рукавички
  3. Притисніть рану рукою в рукавичці
  4. Приготуйте перев'язувальний матеріал
  5. Накладіть пов'язку, що тисне
  6. Контролюйте стан потерпілого до приізду швидкоі.

Артеріальні кровотечі виникають під час серйозних травм. Артеріальна кровотеча має ознаки, та перша допомога повинна надаватися після їх виявлення: кров вихлюпується з рани фонтаном; струмінь, пульсує у відповідності з ударами серця; швидке розширення калюжі крові біля потерпілого (за цією ознакою визначають артеріальну кровотечу в тих випадках, коли на постраждалому не видно рани).

Як зупинити кровотечу
Після того, як ви визначили вид кровотечі – можна надавати домедичну допомогу

Алгоритм дій при артеріальній кровотечі: 

  1. Викличте допомогу
  2. Одягніть рукавички
  3. Притисніть рану рукою в рукавичці
  4. Накладіть джгут на плече/стегно максимально високо
  5. Підготуйте перев`язувальний матеріал
  6. Накладіть пов`язку, що тисне
  7. Контролюйте стан постраждалого до приїзду швидкої. 

Капілярна кровотеча не викликає рясної втрати біологічної рідини. Проте небезпечна тим, що може привести до зараження бактеріями. Запам'ятайте, або збережіть собі в телефон алгоритм дій при капілярній кроветечі.

  1. Одягніть рукавички
  2. Очистіть/промийте рану
  3. Обробіть рану антисептиком
  4. Закрийте рану марлевою серветкою/ пластирем.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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