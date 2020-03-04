Яка безпечна дистанція з хворими на коронавірус

Якою повинна бути відстань між здоровою людиною та хворим на коронавірус Covid-2019. Чи можна заразитися інфекцією в побутових умовах самоізоляції та скільки часу коронавірус живе на поверхнях.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США опублікував рекомендації громадянам в яких йдеться про контакти із зараженими Covid-19.

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Наскільки відходити від хворого на коронавірус

Безпечна дистанція, яка дозволить уникнути інфікування – шість футів (1,8 метра).

Як відомо, коронавірус поширюється від людини до людини в крихітних краплях слини й слизу діаметром понад 5 мікрометрів. Тобто, якщо хворий чхає, кашляє або їсть, перебуваючи на цій відстані від здорової людини, частинки можуть потрапити на його слизову оболонку – очі, ніс або рот – і вірус проникне в організм.

Скільки мікрограм вірусу передається в повітрі

Вчені, що досліджують Covid-19, не впевнені, чи може вірус здатний поширюватися у вигляді більш дрібних і сухих крапель – аерозолів діаметром менше ніж 5 мікрометрів. Аерозолі залишаються в повітрі довше і зазвичай потрапляють в організм через легені. Так поширюється, наприклад, туберкульоз і кір. Але навіть якщо з коронавірусів це так, то це не основний механізм його поширення.

Як довго живе коронавірус на поверхнях

Також вчені не знають, наскільки довго Covid-19 може жити на поверхні різних предметів. За даними ВООЗ, "коронавіруси зберігають життєздатність на поверхнях від пари годин до декількох днів", в залежності від температури, вологості та інших умов.

Директор Центру контролю та профілактики – Роберт Редфорд зазначив, що на сталі або міді вірус живе в середньому близько двох годин, а на пластиці або картоні – значно довше

За попередніми оцінками, максимальний термін, протягом якого різні коронавіруси можуть виживати без господарів, становить дев'ять днів.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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