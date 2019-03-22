Яка дієта сприяє довголіттю

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Яка дієта сприяє довголіттю
Яка дієта сприяє довголіттю / foodiesfeed.com

Американські дослідники виявили користь раціону зі зниженою калорійністю – таке харчування сприяє довголіттю.

Так. Вчені з Гарвардської медичної школи виявили, що голодування призводить до збільшення тривалості життя, пише MedicalXpress.

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Експерти провели досліди на вільноживучих черв'яків — нематодах Caenorhabditis elegans. Фахівці з'ясували, що скорочення вуглеводів провокує зниження вродженого імунітету через придушення білка р38.

Вроджений імунітет бореться з інфекцією. Проте його надмірна активність, яка характерна для людей старшого віку, сприяє хронічному запаленню і старінню.

Яка дієта сприяє довголіттю
Яка дієта сприяє довголіттю

А коли р38 повністю неактивний, зменшення калорій не спрацьовує і не впливає на вроджений імунітет. Однак при низькій активності цього білка запускаються генетичні шляху, що пригнічують запальні процеси до оптимального рівня. А це допомагає загальмувати старіння і зношення організму.

Висновок вчених: зменшення калорійності раціону призводить до збільшення тривалості життя.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Дієти Довголіття
Джерело: 24 Канал
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