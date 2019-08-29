Яка маска ефективніша: тканинна чи кремова – відповідь дерматолога

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Тканинна маска підходить для усіх типів шкіри
Тканинна маска підходить для усіх типів шкіри / eu.111skin.com

Користуватись масками для обличчя полюбляє багато жінок. Маски, що зволожують шкіру, очищають, борються з віковими змінами, містять ароматизатори чи ні, кремові чи тканинні. Наразі на піку своєї популярності саме тканинні маски. Які ж маски є ефективнішими: тканинні чи кремові?

Косметолог-дерматолог Ольга Римаренко пояснила яка різниця між тканинною та кремовою маскою, та яка з них ефективніша.

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Якщо порівнювати ефективність кремової маски, яку потрібно наносити на всю ніч і тканинної, то все залежить від типу шкіри. Кремові маски часто краще підходять для дуже сухої, зневодненої шкіри.

Також кремові маски часто присутні в антивікових програмах. Все тому, що вони містять гідрофільні компоненти, насичені вологою – наприклад, гіалуронову кислоту, ліпідні компоненти, що відновлюють водно-ліпідну мантію.

Відтак, кремові маски актуальніші для сухої шкіри. Їх застосування на інших типах шкіри може спровокувати висипання.

Ефективність тканинної маски

 

Перевага тканинної маски в тому, що її потрібно тримати на обличчі до 20 хвилин. Якраз за цей час шкіра вбирає в себе засіб. Після цього вона починає віддавати продукти обміну і потім назад їх вбирає. В результаті процеси очищення порушуються.

Тому важливо не тримати маску на обличчі довше зазначеного терміну.

Ще одна перевага тканинної маски в тому, що вона створює ефект оклюзії – захищає обличчя від повітря, а тому шкіра краще поглинає активні компоненти, якщо порівнювати її з кремовою маскою.

Тканинні маски зазвичай виготовлені на нетканій основі – це целюлозні волокна, спресовані особливим способом. Якість масок відрізняється в залежності від виробника, і вона не повинна бути надто дешевою. 

У складі гелів зазвичай зустрічаються рослинні компоненти, гіалуронова кислота та інші компоненти в залежності від її дії.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Краса Секрети краси і молодості
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