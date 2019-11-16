Яка смертельна небезпека може бути у домашній консервації

Для українців фраза "зима близько" означає ще й початок сезону відкриття закруток. А з ним — і прихід ботулізму. У матеріалі 24 каналу про хворобу, яка підстерігає людину з консервів і м'ясних виробів, може вразити м'язи шиї та обличчя.

Історія ботулізму

Німецький лікар Юстинус Кернер вперше описав клінічні прояви ботулізму. У його часи — а це 19 століття, цю недугу називали "ковбасним отруєнням". Адже найчастіше симптоми ботулізму проявлялися в тих, хто споживав саме цей вид м'ясних страв.

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Кернер для свого дослідження обрав півтори сотні хворих на харчові отруєння. І описав симптоми, які виникали у всіх – це шлунково-кишкові порушення, двоїння в очах і розширення зіниць.



Німецький лікар Юстинус Кернер

Саме німець і зауважив: у всіх стравах, які споживали хворі, були два незмінних компоненти — сіль та жир. Останній якраз і був під підозрою — бо спричиняв токсичні зміни в ковбасі. Аби краще описати симптоми, Кернер навіть сам куштував небезпечний токсин.

Ботулізм – що це? Ботулізм – рідкісне, але небезпечне для життя захворювання, викликане токсинами, що продукуються бактеріями Clostridium botulinum. Ці токсини — одні з найпотужніших, відомих науці сьогодні. Вони атакують нервову систему і викликають параліч.

Кілька крапель ковбасної кислоти, розміщені на язику, викликають відчуття скорочення і задухи в області гортані. Почуття, яке дуже схоже на те, що виникає під час ковтання кислоти або йоду. Після сильнішого впливу виникає почуття тривоги, напруга повік, незначне печіння в уретрі, біль у животі та дуже сухі долоні та стопи. Сухість у горлі періодично зникає, але повертається знову.

Ботулізм водиться у:

в'яленій, копченій та консервованій рибі

м'ясних та грибних консервах

"закрутках" домашнього виробництва

Де можна підхопити ботулізм?

Підступна паличкоподібна бактерія "Клострідіум ботулінум" прекрасно почуває себе у в'яленій, копченій та консервованій рибі, м'ясних та грибних консервах і "закрутках" домашнього виробництва.

Знаєте, чому ботулізм любить мариновані огірки чи, наприклад, бляшанки з тунцем? Бо ці продукти не проходять хорошої термічної обробки, їх могли ретельно не вимити, не прокип'ятити достатньо банки перед консервацією. Тож тут варто стерегтися.



Бактерія "Клострідіум ботулінум"

Що ж відбувається з тілом, коли там оселяється ботулізм? Спершу токсин із продуктами потрапляє в організм — логічно, що до травної системи. Тоді зачіпається за клітки епітелія й "мандрує" до лімфи. А звідти проривається до нервової системи, щоби зупинити її — повільно, але впевнено.

Токсини ботуліну є одними з найбільш смертоносних речовин. Ботулінічні токсини блокують нервові функції і можуть призвести до респіраторного та м’язового паралічу.

Перші симптоми ботулізму найчастіше з'являються до 24 годин після споживання зараженої їжі. Вони можуть виникнути як раніше — уже через 2 години, наприклад, так і значно пізніше. Тоді інкубаційний період становитиме 4 доби і більше. Але чим захворювання важче, тим швидше з'являться перші ознаки.

Хвороба - симптоми порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,

запаморочення,

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень),

стадія парезу кишечника (здуття живота, закреп),

ураження м’язів шиї та кінцівок.

затуманення та двоїння в очах

спрага

розлади ковтання

подразнення та біль у горлі

зміна голосу

Один із найперших симптомів ботулізму, що допоможе ідентифікувати хворобу — порушення зору. Так, як писав Юстинус Кернер. Людина може скаржитися на затуманення в очах, двоїння предметів — наприклад, рядків у книзі. Тоді ж виникають ще спрага, розлад ковтання, подразнення та біль у горлі, і навіть зміна голосу. Всі ці симптоми з'являються через ураження ковтальних м'язів.

Хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

Запам'ятайте: ботулізм може бути смертельним до 10% випадків. Торік українські лікарі зареєстрували 81 випадок цієї недуги, семеро людей врятувати не вдалося.

А як же лікують ботулізм?

Перш за все хворих із підозрою на це гостре інфекційне захворювання ушпиталюють. Тоді ж уводять протиботулінічний імуноглобулін — це сироватка, що має нейтралізувати токсин. Але застосування її буде найбільш ефективним, якщо ввести антитоксин у перші три дні після початку захворювання.



Ботулізм може бути смертельним до 10% випадків

Антитоксин слід вводити якомога швидше після клінічного діагнозу. Раннє введення є ефективним для зниження смертності. Важкі випадки ботулізму потребують ще підтримуючого лікування, особливо штучної вентиляції легень, яка може знадобитися тижнями чи навіть місяцями.

Як вберегти себе від недуги?

Всесвітня організація охорони здоров'я створила програму "5 ключів до безпечної їжі". Вони допомагають вберегтися не лише від ботулізму, а й від інших харчових отруєнь.

5 ключів до безпечної їжі тримати продукти в чистоті

розділяти продукти і прибори для сирої та приготованої їжі

готувати ретельно, піддавати продукти термічній обробці (смажити, варити чи випікати)

зберігати їжу при безпечній температурі

використовувати лише безпечну питну воду та перевірену, якісну сировину

Зима близько. Тож пам'ятайте: термічна обробка, чисті руки та гігієна на кухні дадуть нагоду поласувати закрутками без додаткових, токсичних для життя компонентів.