Яка жувальна гумка буде корисною для зубів

Безліч наукових досліджень по всьому світу підтвердили позитивний вплив жувальної гумки на стан порожнини рота.

Але не всі жувальні гумки мають позитивний ефект. Все залежить від складників продукту.

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Стоматолог Ольга Бистрова зазначила, що потрібно обирати жувальну губку без цукру.

Чим корисна жувальна гумка без цукру

Вона сприяє нейтралізації кислот, вироблених мікроорганізмами зубного нальоту. Жувальна гумка сприяє підтримці насиченості зубів мінералами. Вона сприяє зволоженню порожнини рота. Жувальна гумка зі 100% ксилітом як підсолоджувач знижує кількість зубного нальоту. Жувальна гумка без цукру з фторидами підвищує стійкість емалі до кислотних атак.

Ольга Бистрова “Корисна для зубів тільки та жувальна гумка, в складі якої відсутній цукор. Як активні інгредієнти до складу жувальної гумки може бути доданий ксиліт, фтор і навіть кальцій. Все це підсилює позитивну дію жувальної гумки, що запобігає розвиткові карієсу”.

Жувати жуйку слід тільки після прийому їжі і не більше 15-20 хвилин.

Вживання жувальної гумки відразу після прийому їжі сприяє підвищенню слиновиділення, яке нейтралізує шкідливі кислоти і допомагає видалити залишки їжі, а також може сприяти мінералізації емалі, при вмісті кальцію та фтору.

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