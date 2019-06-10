Які аналізи обов'язково потрібно здати чоловікам

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Які аналізи обов'язково потрібно здати чоловікам
Які аналізи обов'язково потрібно здати чоловікам / eureporter.co

Зазвичай ми звертаємося до медиків, тому що нас турбує щось. Тоді лікар призначає за показанням необхідні вам аналізи.

Але є обов'язкові аналізи для чоловіків в залежності від вікової категорії, які необхідно здавати регулярно – певні раз на півроку, якісь щорічно.

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Лікар-уролог Станіслав Сосновський перерахував аналізи для чоловіка.

Які аналізи потрібно здати до 35 років

  • УЗД нирок.
  • УЗД передміхурової залози.
  • Загальний аналіз сечі.
  • Мазок на приховані статеві інфекції.

Які аналізи потрібно здати чоловіку після 35 років

  1. Аналіз крові на гормони:
  2. Загальний тестостерон.
  3. ЛГ – лютеїнізуючий гормон.
  4. ФСГ – фолікулостимулюючий гормон.
  5. Пролактин.
  6. Естрадіол.
  7. Глобулін.

З віку 40 років до всіх пунктів додається хімічний аналіз крові на ПСА.

Час від часу відвідуйте лікаря
Час від часу відвідуйте лікаря

Лікар радить час від часу відвідувати лікаря і не чекати, коли почне турбувати щось.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Чоловіче здоров’я
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