Які аналізи обов'язково потрібно здати чоловікам
Зазвичай ми звертаємося до медиків, тому що нас турбує щось. Тоді лікар призначає за показанням необхідні вам аналізи.
Але є обов'язкові аналізи для чоловіків в залежності від вікової категорії, які необхідно здавати регулярно – певні раз на півроку, якісь щорічно.
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Лікар-уролог Станіслав Сосновський перерахував аналізи для чоловіка.
Які аналізи потрібно здати до 35 років
- УЗД нирок.
- УЗД передміхурової залози.
- Загальний аналіз сечі.
- Мазок на приховані статеві інфекції.
Які аналізи потрібно здати чоловіку після 35 років
- Аналіз крові на гормони:
- Загальний тестостерон.
- ЛГ – лютеїнізуючий гормон.
- ФСГ – фолікулостимулюючий гормон.
- Пролактин.
- Естрадіол.
- Глобулін.
З віку 40 років до всіх пунктів додається хімічний аналіз крові на ПСА.
Час від часу відвідуйте лікаря
Лікар радить час від часу відвідувати лікаря і не чекати, коли почне турбувати щось.
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