Які аналізи обов'язково потрібно здати чоловікам

Зазвичай ми звертаємося до медиків, тому що нас турбує щось. Тоді лікар призначає за показанням необхідні вам аналізи.

Але є обов'язкові аналізи для чоловіків в залежності від вікової категорії, які необхідно здавати регулярно – певні раз на півроку, якісь щорічно.

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Лікар-уролог Станіслав Сосновський перерахував аналізи для чоловіка.

Які аналізи потрібно здати до 35 років

УЗД нирок.

УЗД передміхурової залози.

Загальний аналіз сечі.

Мазок на приховані статеві інфекції.

Які аналізи потрібно здати чоловіку після 35 років

Аналіз крові на гормони: Загальний тестостерон. ЛГ – лютеїнізуючий гормон. ФСГ – фолікулостимулюючий гормон. Пролактин. Естрадіол. Глобулін.

З віку 40 років до всіх пунктів додається хімічний аналіз крові на ПСА.



Час від часу відвідуйте лікаря

Лікар радить час від часу відвідувати лікаря і не чекати, коли почне турбувати щось.

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