Які аналізи слід обов'язково здавати двічі на рік: поради лікаря

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Які аналізи здавати
Які аналізи здавати / pixabay.com

Існує чек-лист основних аналізів, які потрібно здавати один раз на шість місяців всім і кожному.

Такі аналізи й норми рекомендує акушер-гінеколог, репродуктолог Лідія Федосова.

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Загальний аналіз крові. І дивимося, щоб гемоглобін був не менше 120. 115 – вже анемія, потрібно встановити, чому виник дефіцит заліза.

Біохімічний аналіз крові. Тут дивимося, щоб білок був не менше 80, глюкоза не більше 5, залізо сироватки не менше 20, холестерин не більше 5.

Показники в аналізі крові
Показники в аналізі крові

Інші важливі показники в аналізі крові: 

Інсулін не більше 23-25;
Індекс Нома не більше 2,5;
Індекс Каро не менше 0,33;
Феритин не менше 100;
Вітамін D не менше 80;
Вітамін В12 не менше 500;
Вітамін В6 не менше 15;
ТТГ не більше 2! Більше ніж 2 – зниження функції щитоподібний залози.

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Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Новини Здоров'я Аналізи
Джерело: Здоров'я 24
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