Які бактерії живуть на вашій кухонній губці та чим вони небезпечні: пояснення Супрун

Щотижневе прибирання квартири — обов’язковий ритуал майже кожної сім’ї. Так ми позбавляємося пилу, бруду та мікробів. Однак, у квартирі є місця, які ми можемо оминати під час прибирання, але саме вони й становлять небезпеку нашому здоров'ю.

Уляна Супрун розповіла, де у квартирі ховається найбільше бактерій, чому губка для миття посуду може розповісти про ваші кишкові захворювання та як вберегтися від харчових отруєнь.

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Бактерії люблять вологість та тепло, відтак кухня – чи не найбільш наповнене мікроорганізмами приміщення у квартирі.

Не лише смітник для харчових відходів є осередком бактерій. Невинна кухонна ганчірка нічим не гірша – нею витирають руки, стіл, пролиті інгредієнти.

Понад 75% губок для миття посуду містять сальмонелу або кишкову паличку, а на ручці крану у ванній такі мікроорганізми зустрічалися лише у 9% випадків. Зрештою використання такої ганчірки може призвести до харчового отруєння, розповіла Уляна Супрун.



75% губок для миття посуду містять сальмонелу або кишкову паличку

Кухонна ганчірка є показником мікробіоти своїх власників

Дослідники стверджують, що кількість бактерій пов’язана з кількістю членів сім’ї та наявністю дітей, соціальним та економічним статусом сім’ї, раціоном, а також власне типом ганчірки, яку використовують на кухні.

Наприклад, золотисті стафілококи – бактерії, які іноді живуть на шкірі, в носі чи горлі, переважали в сім’ях, які мають багато дітей і нижчий соціально економічний статус. Водночас, кишкова паличка частіше трапляється на ганчірках у квартирах, де більше споживають м’яса.

По всій кухні можна знайти чимало місць та предметів, де живуть бактерії.

У кухонній раковині та на крані — може бути кишкова паличка, а на кухонній губці — взагалі сотні різноманітних видів бактерій.

Як вберегтися від харчових отруєнь

Регулярно прати та змінювати кухонні ганчірки – принаймні раз на тиждень. Не витирайте одним рушником приміром обличчя, руки і яблука. Регулярно протирайте дверцята шаф і холодильника, особливо після приготування м’яса, риби, яєць. Кавоварка чи кавова машина, дощечки для нарізання продуктів також потребують регулярного миття. Важливо користуватися окремою дошкою для нарізання м’яса та риби. І головне правило – мийте руки. Саме руки гарантують бактеріям переміщення всередину нашого організму.

Чимало бактерій чекають на нас на ручці мікрохвильовки, духовки та холодильника, на вимикачі світла у ванній і туалеті. Ці поверхні бажано мити щотижня. Також варто для кожної з поверхонь використовувати окремі ганчірки чи губки.



Виділіть для миття мікрохвильової окрему ганчірку

Ванна кімната – осередок бактерій

Як не дивно, місце, де ми власне позбавляємось усього бруду, що накопичується на тілі за день, також є доволі сприятливим для бактерій. Особливо, якщо ви любите гарячий душ чи ванну, варто регулярно дбати про чистоту душу та шлангу, стоку, кранів, підлоги довкола туалету, рушників та зубних щіток.

Іноді у вологих місцях ванної кімнати можуть утворюватися доволі стійкі бактеріальні біоплівки – це деякі види мікобактерій.

Те саме стосується й плісняви, що з’являється у місцях із підвищеною вологістю.

Протирати доступні поверхні та крани варто щодня, а повноцінне прибирання робити раз на тиждень.

Слід також змінювати рушники у ванній по мірі забруднення, але не рідше як раз на тиждень, а зубні щітки — кожні три/чотири місяці.

Пральна машина та білизна

Волога білизна навіть за короткий час може дати можливість мікроорганізмам розмножитися. Саме тому варто якомога швидше після прання виймати речі з машини та вивішувати сушитись.

Також варто час від часу мити пральну машинку, зокрема за гумовою прокладкою — там накопичуються і сміття, і бактерії.



Інша прихована небезпека – косметичка

Косметика

Пензлики, спонжі та інший вміст косметички – є осередком розмноження бактерій. Бактерії, що живуть на аплікаторах і пензликах, можуть спричиняти подразнення очей і шкіри або навіть розвиток інфекцій.

Вміст косметички має зберігатися в чистому та сухому місці за кімнатної температури. Пензлики варто мити раз на тиждень.

Не лише домашні меблі та ганчірки можуть становити небезпеку: мобільний телефон, навушники, ключі, гаманець, ланч-бокс та поверхня рюкзака чи сумки також є місцем проживання бактерій.

Пульти, клавіатура та мишка — прилади, якими користуються відразу декілька членів сім’ї, варто регулярно очищувати аби небезпечні бактерії не передавалися таким шляхом.