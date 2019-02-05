Які бувають побічні ефекти від детокс-дієт

Саме у зимові місяці стають особливо актуальними дієти, які начебто очищують від токсинів та допомагають схуднути. Але не всі знають про побічні ефекти цих детокс-дієт.

Лікар-психотерапевт та дієтолог Михайло Гаврилов зазначає, що існує таке поняття як "харчові наркотики".

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Воно виникає тоді, коли у великих кількостях і щодня їсти тістечка, цукерки, булочки, фастфуд, пити газовану воду, солодкі кавові напої, пакетовані соки, тощо.



Побічні ефекти від детокс-дієт

І коли людина проходить детокс-програму, очищення організму супроводжується "ломкою":

•з'являється слабкість

• головний біль;

• дратівливість;

• погіршення сну;

• тремор рук;

• здуття живота;

• шкірна реакція;

• запах з рота;

• емоційні перепади.

Людині і так погано, бо вона не тішить себе смаколиками, а тут іще побічні ефекти. Після чого вона мучиться тиждень та відмовляється від детокс-дієт.

Дієтолог Михайло Гаврилов “ Важливо розуміти, що перераховані вище симптоми неминучі. У когось вони проходять менш виражено, у когось їх немає. І це не привід кидати розпочате на півдорозі. Найкраще, щоб детокс-програму проводив фахівець, щоб максимально безболісно впоратися з побічними ефектами і перейти на правильне раціональне харчування ”.



Найкраще, щоб детокс-програму проводив фахівець

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