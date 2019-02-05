Які бувають побічні ефекти від детокс-дієт

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Які бувають побічні ефекти від детокс-дієт
Які бувають побічні ефекти від детокс-дієт / drhyman.com

Саме у зимові місяці стають особливо актуальними дієти, які начебто очищують від токсинів та допомагають схуднути. Але не всі знають про побічні ефекти цих детокс-дієт.

Лікар-психотерапевт та дієтолог Михайло Гаврилов зазначає, що існує таке поняття як "харчові наркотики".

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Воно виникає тоді, коли у великих кількостях і щодня їсти тістечка, цукерки, булочки, фастфуд, пити газовану воду, солодкі кавові напої, пакетовані соки, тощо.

Побічні ефекти від детокс-дієт
Побічні ефекти від детокс-дієт

І коли людина проходить детокс-програму, очищення організму супроводжується "ломкою":
•з'являється слабкість
• головний біль;
• дратівливість;
• погіршення сну;
• тремор рук;
• здуття живота;
• шкірна реакція;
• запах з рота;
• емоційні перепади.

Людині і так погано, бо вона не тішить себе смаколиками, а тут іще побічні ефекти. Після чого вона мучиться тиждень та відмовляється від детокс-дієт.

 
Дієтолог Михайло Гаврилов
Важливо розуміти, що перераховані вище симптоми неминучі. У когось вони проходять менш виражено, у когось їх немає. І це не привід кидати розпочате на півдорозі. Найкраще, щоб детокс-програму проводив фахівець, щоб максимально безболісно впоратися з побічними ефектами і перейти на правильне раціональне харчування ”.
 

Найкраще, щоб детокс-програму проводив фахівець
Найкраще, щоб детокс-програму проводив фахівець

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Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Лікування
Джерело: 24 Канал
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