Які діти на 39% більше схильні до безсоння

Якщо діти погано поводяться у ранньому віці, то вони у подальшому житті мають більше проблем зі сном.

Австралійські вчені стежили за 25 тисячами дітей у віці від 5 до 16 років, пише JAMA Network.

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Усіх дітей розділили на три категорії: нормальна поведінка, невеликі поведінкові проблеми і серйозні поведінкові проблеми.

Для прикладу, складні поведінкові проблеми характеризувалися, наприклад, проявом агресії і знущаннями з однолітків, вандалізмом або підвищеною дратівливістю.

Наявність безсоння вчені оцінили по особистому опитуванню, які проводилися, коли учасникам було по 42 роки. Дослідники оцінили вік, соціальний статус учасників, куріння, споживання алкоголю, наявність психічних захворювань, а також проблеми зі сном в дитинстві.



Неслухняні діти на 39% більше схильні до безсоння у дорослому віці

В цілому проблеми зі сном в дорослому віці відчували частіше ті учасники, для яких були характерні поведінкові проблеми у дитинстві – незалежно від віку, в якому вони оцінювалися. У порівнянні з тими учасниками, поведінка яких в п'ятирічному віці характеризувалося як "нормальна", ті, у кого спостерігалися важкі поведінкові проблеми, на 39% частіше мали проблеми зі сном.

Учасники, які відчували безсоння, на 29% частіше скаржилися на те, що не відчувають себе такими, що відпочили після нічного сну.

Серед тих, хто в 16 років виявляв невеликі і серйозні поведінкові проблеми, безсоння також спостерігалася значно частіше.

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