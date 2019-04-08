Які існують види жіночих оргазмів

265 Читать новость на русском
Які є види жіночого оргазму
Які є види жіночого оргазму / pixabay.com

Оргазм може виникнути у паралізованої людини, випадково від сильного хвилювання, без стимуляції геніталій уві сні. Як тоді називати ці оргазми?

Їх не можна назвати ні кліторним, ні вагінальним, розповіла сексолог Ольга Василенко.

Читайте також: Як жінці отримати задоволення від сексу, якщо не підходить розмір члена

Клітор – це не тільки горошинка зовні, але і тіло з ніжками всередині. Вони дуже довго і їх неможливо "вимкнути", вони залучені навіть під час анального сексу. Тому немає ніякого чистого вагінального або анального оргазму. Клітор у справі завжди.

 
Ольга Василенко
“Сексологи взагалі не ділять оргазми по місцях стимуляції! Ті, кому треба продати свої авторські курси "Вагінальний оргазм просто!" Будуть переконувати вас в наявності вагінального оргазму і забивати в голову, що ви неповноцінна. Насправді оргазм єдиний і він у всіх з голови. А способи його досягнення можуть бути дуже різними”.

Існує коітальний і позакоітальний оргазми. Коітальний – значить під час коїтусу, коли член всередині. Анальний секс – теж коїтус.

Коітальний – оргазм під час коїтусу без додаткової стимуляції ерогенні зони (клітора в тому числі). Цей вид і називають "вагінальним". 

Паракоітальний – оргазм під час коїтусу з додатковою стимуляцією ерогенні зони (клітора, ануса, сосків і тд)/

Мастурбаційний – наодинці, від мастурбації руками, душем, за допомогою іграшки і тд. 

via GIPHY

Міокомпресійний – стискаючи ноги, лазити по канату, затискаючи ковдру або подушку, тертя об різні поверхні. 

Міотонічний – стискаючи м'язи тазового дна. 

Петінговий – з партнером під час ласк. Від кунилингуса, від ласк рукою. Навіть якщо ви самі доводите себе до оргазму при чоловікові – це вже не мастурбаційний, а петінговий оргазм. 

Оргазм уві сні, випадковий – оргазм від сильного перенапруження і хвилювання.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
8 квітня
2831
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Секс Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 682
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1452
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1522
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5415
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4326
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук