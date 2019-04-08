Які існують види жіночих оргазмів

Оргазм може виникнути у паралізованої людини, випадково від сильного хвилювання, без стимуляції геніталій уві сні. Як тоді називати ці оргазми?

Їх не можна назвати ні кліторним, ні вагінальним, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Клітор – це не тільки горошинка зовні, але і тіло з ніжками всередині. Вони дуже довго і їх неможливо "вимкнути", вони залучені навіть під час анального сексу. Тому немає ніякого чистого вагінального або анального оргазму. Клітор у справі завжди.

Ольга Василенко “Сексологи взагалі не ділять оргазми по місцях стимуляції! Ті, кому треба продати свої авторські курси "Вагінальний оргазм просто!" Будуть переконувати вас в наявності вагінального оргазму і забивати в голову, що ви неповноцінна. Насправді оргазм єдиний і він у всіх з голови. А способи його досягнення можуть бути дуже різними”.

Існує коітальний і позакоітальний оргазми. Коітальний – значить під час коїтусу, коли член всередині. Анальний секс – теж коїтус.

Коітальний – оргазм під час коїтусу без додаткової стимуляції ерогенні зони (клітора в тому числі). Цей вид і називають "вагінальним".

Паракоітальний – оргазм під час коїтусу з додатковою стимуляцією ерогенні зони (клітора, ануса, сосків і тд)/

Мастурбаційний – наодинці, від мастурбації руками, душем, за допомогою іграшки і тд.

Міокомпресійний – стискаючи ноги, лазити по канату, затискаючи ковдру або подушку, тертя об різні поверхні.

Міотонічний – стискаючи м'язи тазового дна.

Петінговий – з партнером під час ласк. Від кунилингуса, від ласк рукою. Навіть якщо ви самі доводите себе до оргазму при чоловікові – це вже не мастурбаційний, а петінговий оргазм.

Оргазм уві сні, випадковий – оргазм від сильного перенапруження і хвилювання.

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