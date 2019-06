Які ліки можна пити під час грудного вигодовування: онлайн база препаратів

Бувають ситуація, коли мама, що годує хворіє, і лікар каже, що їй нічого не можна й посилає пити ромашку, або виписує ліки, але просить припинити грудне вигодовування (скорочено ГВ) на час лікування, або завершити ГВ зовсім.

Насправді великий спектр лікарських препаратів дозволений при ГВ, розповіла лікар-пульмонолог Тетяна Неешпапа.

Читайте також: Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою

Найголовніше, препарат повинен мінімально виділятися з молоком, а також нести мінімальний ризик для дитини й лактації як такої.

Найчастіше ми можемо зберегти ГВ, і не принести шкоду малюкові.



Список ліків для породіль

ВООЗ, Американська Академія Педіатрії проробляють велику роботу в цій галузі й дають свої висновки про безпеку лікарських засобів і сумісності з ГВ. Складаються спеціалізовані довідники, за якими й можна перевірити сумісність ліки та ГВ.

Сайт: e-lactancia.org – це онлайн-довідник іспанського госпіталю, називається "Compatibility of Breastfeeding with Pharmaceutical Drugs and other Products".

Як користуватися сайтом?

Щоб перевірити ліки, в рядку "Type your search" введіть діючу речовину англійською мовою. Наприклад, препарат розріджує мокротиння, амброксол – ambroxol.

Назва на латиниці, ви можете знайти в інструкції по застосуванню, в графі міжнародна назва, або пошукати в інтернеті, в регістрі лікарських засобів. Вводимо в пошук діючу речовина, вибираємо потрібне, з'являється опис препарату, і група ризику.

Ризик 0 - зелена група.

Ліки безпечно, і сумісно з ГВ.

Ризик 1 – жовта група.

Можливі невеликі побічні ефекти, що впливають на лактацію або на дитину. Помірно безпечні ліки – важлива доза, час прийому, вік дитини.

Ризик 2 – помаранчева група.

Небезпечні ліки, при прийомі необхідно оцінити ризик і користь. Бажано замінити на інші ліки. Якщо це неможливо, бажано зменшити побічні ефекти, вибираючи дозу, час прийому, вік дитини. Обов'язково спостереження за дитиною і матір'ю під час прийому.

Ризик 3 – червона група

Протипоказано при ГВ. Необхідно вибрати інші ліки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.