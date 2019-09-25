Які можуть бути наслідки гормональної терапії для жінок, які побороли рак

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Замісна гормональна терапія
Замісна гормональна терапія / neutralizeall.info

Відомо, що хімієтерапія і променева терапія знищують тканини яєчників. Це призводить до передчасної менопаузи. Часто пацієнти не знають чи допустима для них замісна гормональна терапія, після лікування раку.

Існує упередження, що гормони протипоказані для тих пацієнтів, які мають онкологічні захворювання. Однак, доказова медицина свідчить про те, що це питання є досить неоднозначним.

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Одні види раку гормональна терапія дійсно протипоказана, але при інших – навпаки матиме сприятливий ефект.


Замісна гормональна терапія може застосовуватися жінками, які побороли рак

Чотири варіанти впливу замісної гормональної терапії на рак:

  1. Сприятливий

Гінекологічні: рак ендометрія I типу (гормоночутливий), аденокарцинома шийки матки.

Не гінекологічні: лейкемія, лімфома, меланома (локальна, у непрогресивній стадії), рак кишечника, рак печінки.

  1. Нейтральний

Гінекологічні: рак ендометрія II типу (гормоночутливий), карциносаркома чи аденосаркома матки, рак яєчників (епітеліальний, герміногенний), плоско клітинний рак шийки матки, вульви, піхви.

Не гінекологічні: злоякісна пролактинома, рак нирки, щитоподібної залози, підшлункової залози.

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  1. Негативний (замісна гормональна терапія протипоказана)

Гінекологічні: лейоміосаркома, рак яєчників (ендометріальний, гранульозо клітинний).

Не гінекологічні: пухлини мозку, що прогресують чи метастатична меланома, рак шлунку, легень, сечового міхура.

  1. Вкрай негативний (абсолютно протипоказаний)

Гінекологічні: рак молочної залози, стромальні саркоми матки.

Не гінекологічні: пухлини мозку (менінгіома, гліома), рак шлунку (чутливість до естрогенів і прогестерону), рак сечового міхура (чутливість до естрогенів).⠀

Доказова медицина розвивається, накопичуються нові дані. Те, що раніше не сприймалось абсолютно, зараз здається не таким страшним.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання Жіноче здоров’я
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