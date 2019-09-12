Які напої допомагають схуднути

Відомо, що деякі напої допомагають схудненню, якщо правильно включити їх у раціон харчування. Які напої можна споживати, а яких варто уникати – читайте далі.

Жоден напій не є панацеєю для схуднення, проте якщо вживати їх правильно, вони можуть допомогти, повідомляє MedicalNewsToday.

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Які напої корисні для схуднення

Вода

Вода є одним із найкорисніших для здоров'я напоїв: вона не містить калорій, полегшує обмін речовин та сприяє детоксикації.

Людям, які прагнуть схуднути, рекомендують калорійні напої замінювати простою водою, або ж збільшити кількість її споживання.

Чай

Зелений чай може допомогти людям схуднути та закріпити результат завдяки двом ключовим інгредієнтам: кофеїну та сполуці під назвою епігалокатехін-галат.

Варто зазначити, що дослідники виявили зв’язок між регулярним вживанням зеленого і чорного чаю та зменшенням ризику серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та діабету.

Білкові коктейлі

Білкові коктейлі не можуть замінити повноцінні прийоми їжі.

Проте внаслідок споживання великої кількості білка, зменшується відчуття голоду, що дозволяє довше залишатись ситим. Внаслідок цього людина споживає менше калорій, що однозначно може допомогти у схудненні.



Протеїнові коктейлі можуть зменшити відчуття голоду

Напої, що містять імбир

Люди використовували імбир для поліпшення здоров’я травлення впродовж кількох століть. Відомо, що імбир має протизапальні властивості та може бути корисним доповненням до гарячого чаю чи газованої води.

Одне невелике дослідження показало, що вживання гарячого чаю з порошком імбиру зменшує голод, посилює почуття ситості та спонукає організм спалювати калорії.

Проте варто пам'ятати, що якщо в імбирний напій додати цукор, він все одно буде сприяти набору ваги.

Газована мінералка

Газована або слабогазована вода може стати хорошою альтернативою солодким газованим напоям.

Важливо те, що вона не містить цукру, проте може зменшити відчуття голоду.

Які напої не варто вживати при схудненні

Солодка газована вода – одна пляшечка півлітрової солодкої води може містити 10-13 чайних ложок цукру.

– одна пляшечка півлітрової солодкої води може містити 10-13 чайних ложок цукру. Фруктові соки чи коктейлі – при схудненні можна споживати лише 100% соки без цукру. Проте навіть у такому випадку варто регулювати порції, адже фруктоза – це також цукор.

– при схудненні можна споживати лише 100% соки без цукру. Проте навіть у такому випадку варто регулювати порції, адже фруктоза – це також цукор. Енергетики – енергетичні напої також містять багато цукру. Окрім того, вони можуть містити у собі додаткові штучні підсолоджувачі.

– енергетичні напої також містять багато цукру. Окрім того, вони можуть містити у собі додаткові штучні підсолоджувачі. Чай та кава з цукром

Алкогольні напої – калорійні, а особливо з додаванням соку, солодкої води чи сиропів. Окрім того, алкоголь заважає травленню та сну, що ще більше ускладнює процес схуднення.

Варто пам'ятати, що якщо ваша мета – схуднути, ви не лише повинні врегулювати свій раціон, а й збільшити фізичну активність.

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