Які пари найчастіше займаються сексом

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Пари, які не втратили пристрасть найчастіше займаються сексом
Пари, які не втратили пристрасть найчастіше займаються сексом / pixabay.com

Частоту статевих актів пов'язують з кількома факторами, серед яких – тривалість відносин, їх якість і сексуальне задоволення, але останні дослідження показали, що це не так.

Вчені з Норвезького університету природних і технічних наук опитали 92 пари й з'ясували, що відрізняє тих, хто частіше за інших займається сексом. Дослідження опубліковане в журналі Evolutionary Behavioral Sciences.

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Як проходило дослідження?

Психологи хотіли з'ясувати, наскільки пристрасть і емоційна залученість впливають на частоту статевих контактів пари. Для цього вони відібрали 92 гетеросексуальні пари у віці від 19 до 30 років. Тривалість відносин була різною: від місяця до дев'яти років, в середньому учасники зустрічалися трохи менш як два роки.

Довіра і близькість не впливає на секс
Довіра і близькість не впливає на секс

У добровольців запитали, наскільки вони щасливі у відносинах, близькі з партнером і наскільки віддані. Потім вчені застосували структурне моделювання – статистичний метод перевірки й оцінки причинно-наслідкових зв'язків.

Які пари найчастіше займаються сексом? 

Виявилося, що довіра і близькість не мали ніякого зв'язку з регулярним сексом, значення мала тільки пристрасть. При цьому частота статевих актів знижувалася з часом.

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Вчені відзначили, що важливо і те, як жінки ставляться до випадкового сексу. Більш ліберальні партнерки проводять межу між сексом і почуттями, тому емоційні сплески – такі, як сварки, – менше впливають на їхнє бажання займатися сексом.

Автори відзначають, що їх висновки можуть застосовуватись тільки до розвинених суспільств, де досягнутий певний рівень гендерної рівності.

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Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Секс Новини Здоров'я
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