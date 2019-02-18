Які переваги мають діти з одностатевих пар

Бельгійські вчені провели дослідження, в ході якого з'ясувалося, що діти, виховані одностатевими парами, вчаться краще однолітків з гетеросексуальних сімей.

Дослідники проаналізували дані про дітей, народжених в Нідерландах з 1995 по 2005 рік – в 2001 році ця країна стала першою в світі, де узаконили одностатеві шлюби, пише The Washington Post.

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В роботі враховувалися відомості про успішність школярів, а також про їхніх батьків і доходи сім'ї.

Виявилося, що у дітей, які виросли в одностатевих сім'ях, на 6,7% більше шансів отримати вищу освіту, ніж у їх однолітків з традиційних сімей.

Також дослідники зазначають, що одностатеві батьки заможніші, старші і освіченіші: щоб мати дітей, їм часто доводиться вдаватися до дорогих процедур.

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