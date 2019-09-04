Які переваги та недоліки засобів гігієни для місячних

Нині існує безліч засобів жіночої гігієни, але жоден з них не є ідеальним і має своє переваги та недоліки.

Список переваг і недоліків гігієнічних засобів для менструації склала секс-педагог Юлія Ярмоленко.

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Прокладки одноразові

Переваги:

Доступні та недорогі. Можна купити майже в кожному магазині, аптеці.

Великий вибір. Багато фірм і розмірів, щоб використовувати в будь-який день менструації.

Простота використання.

Ніякого синдрому токсичного шоку.



Існують екологічні прокладки

Недоліки:

Незручні. Створюють парниковий ефект, неприємний запах і відчуття "подушки" між ніг.

Неекологічні. Період розпаду – від 500 до 800 років.

Небезпечні. Містять нафтопродукти, фталати та діоксини.

Вимагають заміни кожні 2-4 години через ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Альтернатива: екопрокладки з екобавовни та кукурудзяного крохмалю (стоять в 4-5 разів дорожче). І багаторазові тканинні прокладки. Вартість – від 10-15 $ за одну, а потрібно 3-5. Вимагають догляду.

Тампони

Перевага:

Непомітні. Можна використовувати під час занять спортом, в басейні, на морі.

Ніякого неприємного запаху.

Різноманітність форм і розмірів, є з аплікатором для комфортного введення.

Вбирають більше виділень, ніж прокладки.



М'які тампони безпечніші для жінки

Недоліки

Імовірність травмування слизової при введенні.

Міняти потрібно якомога частіше (кожні 2-3 години), є ризик виникнення синдрому токсичного шоку.

Не можна використовувати вночі та в ті дні, коли виділень мало.

Небезпечність. Тампони відбілюються канцерогенними речовинами, які в невеликих кількостях потрапляють в кров.

Нестерильні.

Ризик вагінальних інфекцій.

Можуть збільшувати менструальні спазми.

Не можна використовувати постійно.

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Альтернатива: м'які тампони (soft-tampons). Одноразові, коштують близько 1-3 доларів за штуку. Але більш комфортні, не сушать слизову, підходять для використання в водоймах, з ними можна займатися сексом. Міняти можна кожні 4-8 годин. Шукайте Freedom, JoyDivision і Beppy.

Менструальна чаша

Переваги:

Багаторазова. Можна використовувати 2-5 років.

Екологічна. Не забруднює навколишнє середовище.

Чи безпечна. За умови дотримання інструкції.

Можна міняти раз в 6-10 годин.

Комфортна. Зовсім не відчувається, якщо встановлена ​​правильно.

Збирає до 30 мл виділень.

Різноманітність фірм, форм, розмірів, пружності матеріалу.



Менструальні чаші важко встановлювати

Недоліки:

Дорогі. Можуть коштувати до 30 доларів.

Складні в користуванні. Щоб навчитись правильно встановлювати потрібно – від 2 до 6 циклів.

Важко підібрати необхідну форму та пружність.

Не зручно міняти в громадських туалетах. Потрібна наявність душу або раковини.

Альтернатива: одноразові менструальні чаші, коштують 1-2 долари за одиницю, можна використовувати 10-12 години, але вони абсолютно неекологічні.

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