Які переваги та недоліки засобів гігієни для місячних
Нині існує безліч засобів жіночої гігієни, але жоден з них не є ідеальним і має своє переваги та недоліки.
Список переваг і недоліків гігієнічних засобів для менструації склала секс-педагог Юлія Ярмоленко.
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Прокладки одноразові
Переваги:
Доступні та недорогі. Можна купити майже в кожному магазині, аптеці.
Великий вибір. Багато фірм і розмірів, щоб використовувати в будь-який день менструації.
Простота використання.
Ніякого синдрому токсичного шоку.
Існують екологічні прокладки
Недоліки:
Незручні. Створюють парниковий ефект, неприємний запах і відчуття "подушки" між ніг.
Неекологічні. Період розпаду – від 500 до 800 років.
Небезпечні. Містять нафтопродукти, фталати та діоксини.
Вимагають заміни кожні 2-4 години через ідеальне середовище для розмноження бактерій.
Альтернатива: екопрокладки з екобавовни та кукурудзяного крохмалю (стоять в 4-5 разів дорожче). І багаторазові тканинні прокладки. Вартість – від 10-15 $ за одну, а потрібно 3-5. Вимагають догляду.
Тампони
Перевага:
Непомітні. Можна використовувати під час занять спортом, в басейні, на морі.
Ніякого неприємного запаху.
Різноманітність форм і розмірів, є з аплікатором для комфортного введення.
Вбирають більше виділень, ніж прокладки.
М'які тампони безпечніші для жінки
Недоліки
Імовірність травмування слизової при введенні.
Міняти потрібно якомога частіше (кожні 2-3 години), є ризик виникнення синдрому токсичного шоку.
Не можна використовувати вночі та в ті дні, коли виділень мало.
Небезпечність. Тампони відбілюються канцерогенними речовинами, які в невеликих кількостях потрапляють в кров.
Нестерильні.
Ризик вагінальних інфекцій.
Можуть збільшувати менструальні спазми.
Не можна використовувати постійно.
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Альтернатива: м'які тампони (soft-tampons). Одноразові, коштують близько 1-3 доларів за штуку. Але більш комфортні, не сушать слизову, підходять для використання в водоймах, з ними можна займатися сексом. Міняти можна кожні 4-8 годин. Шукайте Freedom, JoyDivision і Beppy.
Менструальна чаша
Переваги:
Багаторазова. Можна використовувати 2-5 років.
Екологічна. Не забруднює навколишнє середовище.
Чи безпечна. За умови дотримання інструкції.
Можна міняти раз в 6-10 годин.
Комфортна. Зовсім не відчувається, якщо встановлена правильно.
Збирає до 30 мл виділень.
Різноманітність фірм, форм, розмірів, пружності матеріалу.
Менструальні чаші важко встановлювати
Недоліки:
Дорогі. Можуть коштувати до 30 доларів.
Складні в користуванні. Щоб навчитись правильно встановлювати потрібно – від 2 до 6 циклів.
Важко підібрати необхідну форму та пружність.
Не зручно міняти в громадських туалетах. Потрібна наявність душу або раковини.
Альтернатива: одноразові менструальні чаші, коштують 1-2 долари за одиницю, можна використовувати 10-12 години, але вони абсолютно неекологічні.
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