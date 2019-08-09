Які пози після сексу допоможуть завагітніти

275 Читать новость на русском
Які пози допоможуть завагітніти
Які пози допоможуть завагітніти / pixabay.com

Як це не дивно, але існує тверда віра в те, що "берізка" після сексу підвищує шанси на зачаття. Але це зовсім не так.

Уявімо піхву і шийку матки зсередини. Шийка сильно випирає, відповідно, якщо ми намагаємося перевернутися, щоб найглибші ділянки піхви виявилися максимально низько, то сперма буде затікати в склепіння піхви, а не концентруватися на виступаючій частині.

Читайте також: В які дні потрібно займатися сексом, щоб народилася дівчинка або хлопчик

Сперматозоїди пересуваються дуже швидко і живуть довго. Через 1 хвилину після статевого акту вони потрапляють вже в маткові труби. І потім живуть там приблизно 3-5 днів. Тобто допомога їм не потрібна.

Через скільки днів після сексу можна дізнатись про вагітність? 

Як це не сумно, але немає ніякого сенсу робити тест на вагітність до першого дня затримки менструації. Тест стає позитивним через 12-15 днів після овуляції – приблизно коли має розпочатися наступна менструація.

Не існує поз, які допоможуть завагітніти
Не існує поз, які допоможуть завагітніти

Коли варто панікувати, якщо не вагітнієш? 

У здорової пари при регулярному сексі вагітність наступає протягом 1 року. Про обстеження варто замислюватися, якщо жінці більш як 35 років, і 6 місяців без запобігання не дали результату.

Тут справа не в тому, що в 35 вагітність повинна наступати швидше – зовсім навпаки. З віком виникають фізіологічні й гормональні перешкоди для успішного запліднення. Тому після 35 більше шансів на проблеми із зачаттям і менше часу на їхнє вирішення. І обстеження в такому випадку потрібно для підстрахування.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
сьогодні
10066
Теги: Вагітність і пологи Новини Здоров'я Секс Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
7 серпня 20:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
12232
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
6 серпня 13:42 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 21039
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
5 серпня 18:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 7926
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
2 серпня 13:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 26467
Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
1 серпня 14:46 Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
Настя Сукач 12091
Новини
Більше новин
Залиште відгук