Які пози після сексу допоможуть завагітніти

Як це не дивно, але існує тверда віра в те, що "берізка" після сексу підвищує шанси на зачаття. Але це зовсім не так.

Уявімо піхву і шийку матки зсередини. Шийка сильно випирає, відповідно, якщо ми намагаємося перевернутися, щоб найглибші ділянки піхви виявилися максимально низько, то сперма буде затікати в склепіння піхви, а не концентруватися на виступаючій частині.

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Сперматозоїди пересуваються дуже швидко і живуть довго. Через 1 хвилину після статевого акту вони потрапляють вже в маткові труби. І потім живуть там приблизно 3-5 днів. Тобто допомога їм не потрібна.

Через скільки днів після сексу можна дізнатись про вагітність?

Як це не сумно, але немає ніякого сенсу робити тест на вагітність до першого дня затримки менструації. Тест стає позитивним через 12-15 днів після овуляції – приблизно коли має розпочатися наступна менструація.



Не існує поз, які допоможуть завагітніти

Коли варто панікувати, якщо не вагітнієш?

У здорової пари при регулярному сексі вагітність наступає протягом 1 року. Про обстеження варто замислюватися, якщо жінці більш як 35 років, і 6 місяців без запобігання не дали результату.

Тут справа не в тому, що в 35 вагітність повинна наступати швидше – зовсім навпаки. З віком виникають фізіологічні й гормональні перешкоди для успішного запліднення. Тому після 35 більше шансів на проблеми із зачаттям і менше часу на їхнє вирішення. І обстеження в такому випадку потрібно для підстрахування.

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