Які предмети побуту можуть викликати діабет

Дослідження показало, що предмети, що використовуються в побуті, можуть вплинути на виникнення діабету 2 типу та ожиріння. Головними провокаторами метаболічних порушень вчені вважають що містяться в цих предметах хімічні речовини.

Дослідники з Нові-Садского університету в Сербії констатують, що в організм людей з оточуючих предметів побуту проникають такі речовини як фталати. Ці хімікати регулярно використовуються у виробництві виробів з пластмас. Вони, зокрема, присутні в упаковках продуктів харчування, косметики, шампунях, пляшкової води, в парфумах.

Також на тему: Чи токсичний ваш шампунь: перелік небезпечних компонентів

Вчені вивчили фталати, які поглинаються людьми, а потім зіставили показники абсорбції хімікатів з масою тіла, діабетом, а також з печінкою і метаболічною функцією.



Фталати можуть викликати серйозні захворювання

Вони виявили, що люди, у яких вплив фталатів на організм було більше, мали значні показники інсулінорезистентності, холестерину і пошкодження печінки. Всі ці проблеми, за словами вчених, тісно пов'язані з підвищеним ризиком розвитку діабету, ожиріння і хвороб серця.

Минулі дослідження також вказували на небезпеку цих хімікатів в споживчих товарах і предметах побуту. Зокрема, вчені з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що фталати, які містяться в багатьох зубних пастах, милі і шампунях, мають властивість руйнувати ендокринну систему і негативно впливати на гормони у дітей, сприяючи ранньому настанню статевої зрілості.

Вчені відзначають, що вплив хімікатів, що входять до складу товарів широкого споживання, ще вимагає додаткових досліджень, але водночас рекомендують якомога рідше використовувати в побуті вироби з пластику.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.