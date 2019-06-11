Які продукти містять залізо: перелік

Залізо виконує низку важливих функцій в організмі – воно переносить кисень еритроцитами, бере участь у роботі м’язів, імунної системи, синтезі ДНК.

Попри популярне твердження про залізо в яблуках, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: цього елементу там немає.

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У яких продуктах міститься найбільше заліза

Усі продукти, які містять залізо, поділяються на два види:

ті, що містять гемове залізо (у складі м'яса, печінки);

(у складі м'яса, печінки); ті, що містять негемове залізо (у складі продуктів рослинного походження).

У яких продуктах міститься гемове та негемове залізо

1) у червоному м'ясі, печінці, кров'янці — у 55-60% знаходиться в гемовій формі.

Уляна Супрун “ В цьому разі іон заліза зв'язаний із великою органічною молекулою, що тримає його, як клешнями краба. В кишківнику воно поглинається значно ефективніше, ніж негемове залізо, притаманне рослинним продуктам. З м'яса, якщо все гаразд із травленням, засвоюється 20% заліза ”.

2) у рослинній їжі:

горіхи,

бобові,

гречка,

шовковиця,

чорнослив,

курага,

зелень (зокрема, кропива та листова капуста (кейл).

Існує думка, що більше заліза не в кров'янці, а в шпинаті, тож їсти слід його. Але в шпинаті залізо утворює оксалати — солі щавлевої кислоти, які практично нерозчинні, а отже, недоступні для засвоєння.

З 100 грамів тушкованого шпинату вдасться засвоїти 1,7% присутнього там заліза. Пророщування бобових та гречки і тушкування замість споживання в сирому вигляді, покращують біодоступність заліза з рослинної їжі.

Яка добова потреба в залізі

Все залежить від віку, ваги та фізіологічного стану:

дітям до року потреба потрібно близько 11 міліграмів на добу

старшим дітям 7-10 міліграмів

підліткам і дорослим — 14-18 міліграмів

людям старшим за 50 — 8 міліграмів

під час вагітності потреба в залізі складає 27 мг на добу

у грудному молоці є залізо, але його кількість недостатня для дітей, старших за 4-6 місяців.

Що впливає на засвоєння заліза

Людина запасає залізо у печінці і використовує ці запаси, коли заліза стає недостатньо. Це ще одне пояснення, чому на веганському раціоні перші рік-два комфортно і здається, що всього вистачає. Потім слід ретельно контролювати аналізи і за потреби пити добавки.

Лікар Уляна Супрун “Поглинання та запасання заліза в організму регулює гормон гепцидин, а утворення нових еритроцитів — гормон еритропоетин. Якщо нам бракує кисню, ми високо в горах, або пережили крововтрату, виношуємо дитину чи тренуємося — починається еритропоез та вихід заліза із депо”.

При достатньому рівні заліза людина гірше поглинає його із їжі. Основною причиною втрати чи нестачі заліза є крововтрати або активний ріст.

Низка сполук може погано впливати на поглинання та засвоєння заліза:

таніни чаю та кави,

молочна продукція,

клітковина,

яйця,

шоколад,

кальцій в добавках чи в їжі.

Покращують поглинання заліза Вітамін С та кисле середовище.

Їжа тваринного походження та морепродукти покращують засвоєння негемового заліза із рослинних продуктів. Тож, загалом, людина з всеїдним раціоном засвоює 14-18% заліза з їжі, а із вегетаріанським — 5-12%.

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