Які продукти не можна довго зберігати в морозилці: перелік

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Які продукти не можна довго тримати в морозильній камері
Які продукти не можна довго тримати в морозильній камері / Фото з відкритих джерел

Люди часто заморожують продукти, аби вони не зіпсувалися і в будь-який момент можна було поласувати чимось смачненьким і вітамінним. Проте, далеко не всю їжу можна зберігати у такий спосіб.

Продукти у морозильній камері не псуються, проте категорично не можна зберігати їх там довгий час. Про це застерігає Міністерство сільського господарства США, пише ТСН

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Найчастіше у морозилці продукти втрачають свої корисні властивості, тому знижується їх якість. Мова йде про так зване глибоке заморожування – при температурі нижче 17 градусів.

Скільки часу можна зберігати різні продукти в морозилці?

Серед продуктів, які не можна довго зберігати в замороженому вигляді – м'ясо, риба і консервовані морепродукти.

Свинину в морозильній камері краще зберігати до одного року. Курятину, індичку, а також яловичину трохи менше - дев'ять місяців. А ось фарш слід використовувати протягом чотирьох місяців.


Скільки часу можна зберігати м'ясо в морозилці //Українська правда. Життя

Нежирну рибу можна тримати півроку, а жирну – вдвічі менше. Консервовані морепродукти варто вживати до місяця.


Скільки часу можна зберігати морепродукти в морозилці //Українська правда. Життя

Окрім того, масло можна тримати замороженим до дев'яти місяців, молоко – шість місяців, морозиво – до двох місяців, а сир щонайбільше місяць.


Скільки часу можна зберігати яйця та молочні продукти в морозилці //Українська правда. Життя

Водночас, у холодильнику можна зберігати овочі, які не втратять своїх корисних властивостей навіть протягом року після заморозки. Стільки ж часу можуть зберігатися і фрукти. Проте, цитрусові можуть лежати у морозилці не більше трьох місяців.


Скільки часу можна зберігати овочі та фрукти в морозилці //Українська правда. Життя

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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