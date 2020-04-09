Які симптоми коронавірусу виникають найчастіше: перелік у відсотках

Симптоми коронавірусу не є специфічними. Їх легко можна сплутати з ГРВІ чи грипом. Ось перелік симптомів, які відчували хворі на коронавірус найчастіше.

Дослідження епідеміологів і лікарів свідчать, що у 90% випадків у хворих була підвищена температура тіла, пише Meduza.

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Найчастіші симптоми коронавірусу

Підвищена температура – 90%

(37,3 – 37,5 і вище)

Кашель – 64%

Мокроти – 34%

Втомлюваність – 34%

Задишка – 21%

Біль у м'язах і суглобах – 17%

Втрата апетиту – 16%

Головний біль – 13%

Біль в горлі – 13%

Нежить – 7%

Закладеність носа – 5%

Діарея – 5%

Нудота і блювання

Кровохаркання

Втім такі симптоми виникають не у кожного. За попередніми даними епідеміологів, 30% хворих на COVID-19 є безсимптомними.

Інкубаційний період COVID-19 – в середньому п'ять днів, але може тривати до 14 днів. Від появи симптомів до початку задишки та необхідності лягти в лікарню, як правило, проходить 5 – 8 днів.

При легкому перебігу захворювання на відновлення потрібно два тижні, при тяжкому – від трьох до шести тижнів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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