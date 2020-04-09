Які симптоми коронавірусу виникають найчастіше: перелік у відсотках
Симптоми коронавірусу не є специфічними. Їх легко можна сплутати з ГРВІ чи грипом. Ось перелік симптомів, які відчували хворі на коронавірус найчастіше.
Дослідження епідеміологів і лікарів свідчать, що у 90% випадків у хворих була підвищена температура тіла, пише Meduza.
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Найчастіші симптоми коронавірусу
- Підвищена температура – 90%
- (37,3 – 37,5 і вище)
- Кашель – 64%
- Мокроти – 34%
- Втомлюваність – 34%
- Задишка – 21%
- Біль у м'язах і суглобах – 17%
- Втрата апетиту – 16%
- Головний біль – 13%
- Біль в горлі – 13%
- Нежить – 7%
- Закладеність носа – 5%
- Діарея – 5%
- Нудота і блювання
- Кровохаркання
Втім такі симптоми виникають не у кожного. За попередніми даними епідеміологів, 30% хворих на COVID-19 є безсимптомними.
Інкубаційний період COVID-19 – в середньому п'ять днів, але може тривати до 14 днів. Від появи симптомів до початку задишки та необхідності лягти в лікарню, як правило, проходить 5 – 8 днів.
При легкому перебігу захворювання на відновлення потрібно два тижні, при тяжкому – від трьох до шести тижнів.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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