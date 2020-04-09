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Які симптоми коронавірусу виникають найчастіше: перелік у відсотках

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Симптоми коронавірусу / unsplash.com

Симптоми коронавірусу не є специфічними. Їх легко можна сплутати з ГРВІ чи грипом. Ось перелік симптомів, які відчували хворі на коронавірус найчастіше.

Дослідження епідеміологів і лікарів свідчать, що у 90% випадків у хворих була підвищена температура тіла, пише Meduza

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Найчастіші симптоми коронавірусу

  • Підвищена температура – 90%
  • (37,3 – 37,5 і вище)
  • Кашель – 64%
  • Мокроти – 34%
  • Втомлюваність – 34%
  • Задишка – 21%
  • Біль у м'язах і суглобах – 17%
  • Втрата апетиту – 16%
  • Головний біль – 13%
  • Біль в горлі – 13%
  • Нежить – 7%
  • Закладеність носа – 5%
  • Діарея – 5%
  • Нудота і блювання
  • Кровохаркання

Втім такі симптоми виникають не у кожного. За попередніми даними епідеміологів, 30% хворих на COVID-19 є безсимптомними. 

Інкубаційний період COVID-19 – в середньому п'ять днів, але може тривати до 14 днів. Від появи симптомів до початку задишки та необхідності лягти в лікарню, як правило, проходить 5 – 8 днів.

При легкому перебігу захворювання на відновлення потрібно два тижні, при тяжкому – від трьох до шести тижнів.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Інфографіка Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Медицина
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