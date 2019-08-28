Які вазонки повинні бути в дитячій кімнаті

Кімнатна рослина має виконувати свою основну функцію – очищати повітря в кімнаті дитини та виробляти кисень.

Фахівці відзначають, що з таким завданням відмінно справляється хлорофітум чубатий. Ця рослина позбавить приміщення від нехороших хімічних домішок, різних вірусів і хвороботворних бактерій.

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Герань також є сильним фільтром, що знезаразить повітря. Крім того, листя герані допомагають вилікувати нежить.

Добре розмістити в дитячій кімнаті квітучі рослини: фіалку, бегонію, фуксію, бальзамін. Всі вони не отруйні та прості в догляді. Крім того, гарно виглядають та естетично прикрасять кімнату.

Цитруси – теж хороший вибір для дитячої кімнати.



Цитрусові зменшують дратівливість та втому

Неважливо чи буде рости в дитячій лимон, апельсин або мандаринове дерево, ефірні масла, які містять ці рослини, володіють хорошими бактерицидними властивостями. Рослини сімейства цитрусових надають заспокійливий ефект, знімають дратівливість і втому, можуть допомогти при неспокійному сні.

Сконцентровуватися та зменшити вплив стресів – допоможе папороть.