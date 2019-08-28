Які вазонки повинні бути в дитячій кімнаті

328 Читать новость на русском
Які вазонки повинні бути в дитячій кімнаті

Кімнатна рослина має виконувати свою основну функцію – очищати повітря в кімнаті дитини та виробляти кисень.

Фахівці відзначають, що з таким завданням відмінно справляється хлорофітум чубатий. Ця рослина позбавить приміщення від нехороших хімічних домішок, різних вірусів і хвороботворних бактерій. 

Читайте також: 4 кімнатні рослини, які найкраще очищають задушливе повітря влітку

Герань також є сильним фільтром, що знезаразить повітря. Крім того, листя герані допомагають вилікувати нежить.

Добре розмістити в дитячій кімнаті квітучі рослини: фіалку, бегонію, фуксію, бальзамін. Всі вони не отруйні та прості в догляді. Крім того, гарно виглядають та естетично прикрасять кімнату.

Цитруси – теж хороший вибір для дитячої кімнати.


Цитрусові зменшують дратівливість та втому

Неважливо чи буде рости в дитячій лимон, апельсин або мандаринове дерево, ефірні масла, які містять ці рослини, володіють хорошими бактерицидними властивостями. Рослини сімейства цитрусових надають заспокійливий ефект, знімають дратівливість і втому, можуть допомогти при неспокійному сні.

Сконцентровуватися та зменшити вплив стресів – допоможе папороть.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Нова Верховна Рада: хто пройшов до парламенту
сьогодні
22236
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
27 серпня 07:49 Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
3833
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
24 серпня 08:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
11625
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
28472
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 22059
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 10816
Новини
Більше новин
Залиште відгук