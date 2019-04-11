Які вітаміни можуть вберегти від передчасної смерті

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Які вітаміни можуть вберегти від передчасної смерті
Які вітаміни можуть вберегти від передчасної смерті / unsplash.com

Одні люди переконані, що підтримувати здоров’я їм допоможе додатковий прийом певних вітамінів та мікроелементів. Зазвичай вони самостійно собі призначають препарати без консультації лікаря.

Вчені Університету Тафтса в США з’ясували, що харчові добавки не зменшують ризик передчасної смерті, пише ACP.

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Вони провели експеримент, у якому взяли учать 27 тисяч дорослих американців віком від 20 років.

Добровольці зазначали, що саме вони їли в останні 24 години і чи брали вони добавки протягом останніх 30 днів. За станом здоров'я респондентів стежили шість років. За цей час померли 3,6 тисячі осіб, у тому числі 945 через хвороби серця і 805 – раку.

Вчені виявили, що люди, які споживають достатню кількість магнію, калію, вітаміну А і К, цинку і міді рідше вмирали в порівнянні з тими, хто отримував недостатню кількість мінеральних речовин.

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Однак позитивний ефект спостерігався лише у тих людей, які отримували їх з їжі, а не з добавок.

До того ж, надлишок кальцію(1000 міліграмів на день), який добровольці отримували з добавок, збільшував ризик розвитку раку.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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