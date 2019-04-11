Які вітаміни можуть вберегти від передчасної смерті

Одні люди переконані, що підтримувати здоров’я їм допоможе додатковий прийом певних вітамінів та мікроелементів. Зазвичай вони самостійно собі призначають препарати без консультації лікаря.

Вчені Університету Тафтса в США з’ясували, що харчові добавки не зменшують ризик передчасної смерті, пише ACP.

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Вони провели експеримент, у якому взяли учать 27 тисяч дорослих американців віком від 20 років.

Добровольці зазначали, що саме вони їли в останні 24 години і чи брали вони добавки протягом останніх 30 днів. За станом здоров'я респондентів стежили шість років. За цей час померли 3,6 тисячі осіб, у тому числі 945 через хвороби серця і 805 – раку.

Вчені виявили, що люди, які споживають достатню кількість магнію, калію, вітаміну А і К, цинку і міді рідше вмирали в порівнянні з тими, хто отримував недостатню кількість мінеральних речовин.

Однак позитивний ефект спостерігався лише у тих людей, які отримували їх з їжі, а не з добавок.

До того ж, надлишок кальцію(1000 міліграмів на день), який добровольці отримували з добавок, збільшував ризик розвитку раку.

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