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Які жахіття людям сняться найчастіше

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Чому нам сняться жахи / Unsplash

Ми спимо третину свого життя, а відтак, сновидіння – важливий час, який може бути приємним, а іноді не дуже, адже жахіття хоч раз за життя, але снилися усім.

Цікаво, що люди дуже часто бачать однакові жахіття. Американські вчені провели опитування 2000 дорослих про те, які сни примушують їх прокидатися посеред ночі з переляканими очима.

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Найстрашнішими сновидіннями вважають: 

  1. Сни у яких, ми падаємо — такі сни лякають 64,7% опитаних.
  2. Переслідування — 63,3%.
  3. Сновидіння у яких, ми бачимо власну смерть — 54,9%
  4. Відчуваємо розгубленість — 53,8%.
  5. Сни, які змушують відчувати себе, наче у пастці — 52,4%.
  6. Коли відбувається напад на людину — 49,5%.
  7. Сон, у якому ви запізнюєтесь — 42,5%.
  8. Смерть коханої людини — 35,8%.
  9. Привиди, прибульці, монстри — 28,8%.
  10. Сон у якому ви з'являєтеся голими на публіці — 21,2%.

Цікаво, що одружені пари розповіли, що найчастіше їм сняться сни про зраду. 

Як позбутися жахіть вчені поки не знають, теж саме стосується факторів, які їх провокують. Припускають, що жахіття, як і всі сни, мають глибокі психологічні причини. Більшість людей вважає, що кошмар є проявом їх страхів і тривог.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Сон Здорове життя
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