Які жінки більше схильні до розвитку депресії

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Які жінки більше схильні до розвитку депресії
Які жінки більше схильні до розвитку депресії / unsplash.com

Жінки, які затримуються на роботі та працюють понаднормово, більше схильні до розвитку депресії, ніж жінки, які цього не роблять.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона використали дані 23 тисяч дорослих, пише DailyMail.

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Вони виявили, що жінки, які працювали більш як 55 годин на тиждень, мали на 7,3% більше депресивних симптомів, таких як почуття нікчемності або недієздатності, ніж жінки, які працюють у стандартні години.

Чоловіки не мали більший ризик депресії, якщо вони працювали довго. Проте ще були схильні до виникнення цього захворювання, якщо вони працювали у вихідні дні.

 
Депресія симптоми
• пригнічення;
• втрата інтересу;
• неможливість відчувати радість;
• зменшення життєвої енергії, пасивність;
• тривога;
• сонливість або безсоння;
• низька концентрація;
• втрата апетиту;
• низька самооцінка;
• відчуття провини чи відчаю;
• думки про самогубство.

Дослідники підозрюють, що такі відмінності зводяться до того, що навіть коли жінки вийшли з роботи, їм необхідно зробити безліч домашніх справ.

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Роботу у вихідні пов'язали з вищим високим ризиком депресії як серед чоловіків, так і жінок.

Жінки, які працювали протягом всіх або більшої частини вихідних, мали в середньому на 4,6% більше депресивних симптомів, ніж жінки, які працювали лише у будні дні. Серед чоловіків цей показник становив 3,4%.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Депресія
Джерело: 24 Канал
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